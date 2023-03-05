Новое Марсово поле во Львове: как выглядит кладбище, на котором хоронят украинских воинов (фото, видео)

На кладбище появились десятки новых могил

Украина с каждым днем продолжает терять своих лучших защитников и Героев, которые храбро стали на защиту Родину против российских оккупантов и отдали собственные жизни за свободу родной страны. Часть воинов, погибших в российско-украинской войне, хоронят на новом Марсовом Поле.

Во Львове внизу Марсового Поля, прилегающего к Лычаковскому кладбищу, проводят захоронения украинских военных, погибших на войне. Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал фотографии и видео с высоты птичьего полета, сделанные на том самом кладбище.

У каждой могилы развивается украинский флаг, а рядом стоят венки и лежат живые цветы. На некоторых кадрах видны убитые горем родные и близкие Героев, которые приходят на их могилы.

Отметим, что Лычаковское военное кладбище или, как его называют, Марсовое поле, представляет собой советский военный мемориал во Львове. Расположен на улице Мечникова, прилегающей к Лычаковскому кладбищу с северной стороны. Изначально это место было частью военного кладбища воинов австрийской армии и союзников, павших в первой мировой войне. Среди похороненных на этом кладбище были немцы, украинцы, поляки, турки, боснийцы, чехи и сербы. Всего насчитывалось более 4700 могил.

В мае 2022 года Львовский горсовет принял решение провести архитектурный конкурс на лучшее проектное предложение мемориального комплекса военных захоронений Героев Украины на ул. Мечникова. На этом месте предусматривают проведение захоронений Героев Украины, а также создание парка-сквера памяти Героев и мемориальную площадь. Останки воинов времен Второй мировой войны будут перезахоронены.

"Телеграф" показывает, как кладбище выглядит сейчас.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Ян Доброносов показал эксклюзивные кадры, сделанные в разрушенном городе Краматорске и запечатлел с высоты птичьего полета кладбище, на котором свежим могилам не видно конца-края.