Война — день 375: россияне штурмуют Бахмут, но несут тяжелые потери

Оперативно о главном 5 марта

Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается 375 дней. Противник продолжает предпринимать попытки наступления в Луганской области, однако наиболее активные усилия фокусирует на штурме Бахмута, подтягивая к нему тяжелое оружие с других направлений. При этом украинское командование приняло решение не выводить войска из города-крепости, поскольку он хорошо подготовлен к обороне, поэтому туда прибыли свежие подкрепления.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 5 марта, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил, что Бахмут находится под контролем украинских военных и массового отвода сил оттуда не происходит.

С данными за 2 марта можно ознакомиться в трансляции: Война — день 372: оккупанты обстреливают мирные города и устраивают провокации

О происходившем 3 марта читайте в материале: Война — день 373: на Донбассе продолжаются тяжелые бои, в россии все чаще звучат взрывы

Информация за 4 марта доступна в сводке: Война — день 374: оккупанты изменили тактику под Бахмутом и давят на Луганщине