"Километры безымянных могил": жительница Мариуполя показала гигантское кладбище с жертвами российских оккупантов (видео)

Кладбище в Мариуполе выросло до ужасных масштабов

В сети показали гигантское кладбище со свежими могилами в Мариуполе. Здесь похоронены погибшие в результате российского вторжения жители города, который россияне уже превратили в туристический объект.

Жительница Мариуполя Людмила Васильева, которая снимает видео о разрушенном городе и выкладывает у себя в TikTok, показала кладбище в Мариуполе. Оно имеет впечатляющие размеры, могилы не разграничены, только торчат таблички. Кое-где установлены кресты, украшенные венками. Большинство могил безымянны, а на табличках написаны номера.

Как пишет автор видео, это старокрымское кладбище. В том числе и его часть, где похоронены жертвы российского вторжения. Это небольшая часть всех новых захоронений, которые есть в городе.

По предварительной информации Мариупольского горсовета, в ходе российской блокады в Мариуполе погибли около 20 тысяч жителей. Это не окончательные цифры и актуальны только на март, поскольку после этого количество погибших установить было невозможно. В Мариуполе с начала российского вторжения появилось около 10 000 новых могил. Как известно, многие захоронения являются братскими, поскольку оккупанты просто сбрасывали тела жертв в одну яму.

Напомним, "Телеграф" рассказал о студентке из Мариуполя, ставшей на время российской осады и терапевтом, и травматологом, и педиатром. 21-летняя студентка Карина Горшкова оказывала помощь раненым и больным. Также можете просмотреть жуткие фотографии, как Мариуполь встретил Новый год в российской оккупации.