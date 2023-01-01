Город-призрак: сеть поразили фото новогоднего Мариуполя

Временно оккупированный Мариуполь встретил 2023 с "русским миром" и в руинах

В Мариуполе Донецкой области, где россияне недавно начали фактически равнять с землей остатки разбитого драмтеатра, продолжают навязывать свои правила вражеские солдаты и коллаборанты. При этом под сладкими речами о "восстановлении города" скрывается абсолютное бездействие и нежелание заботиться о местных жителях, решивших остаться на малой родине. Город фактически превратился в привидение, пугая прохожих разбитыми постройками.

Фотографиями новогоднего Мариуполя поделился в Twitter журналист и блогер Денис Казанский. Он подчеркнул, что россияне, зайдя в населенный пункт, принесли с собой только смерть, разрушение и запущенность.

"Как видим, "восстановление города идет полным ходом", — пишет он. — Исторический центр превращен в мертвые, заброшенные руины. Нет жизни, нет людей".

Большинство зданий в Мариуполе смотрят на свет пустыми зрачками-окнами

Город выглядит, словно из фильма ужасов.

Оккупанты не жалели даже знаки дорожного движения

Обгоревший, обстрелянный Мариуполь

Журналист добавил, что, очевидно, именно такому "освобождению" должны радоваться мариупольцы — по мнению российской пропаганды, конечно.

Россияне пытаются похоронить под развалинами свидетельство своих преступлений

На каждой улице найдется свой "памятник" войне

Кое-где единственными владельцами улиц остаются только собаки

Многие комментаторы ужаснулись увиденному, ведь бывший Мариуполь теперь стал лишь воспоминаниями. Узнать что-либо в нынешних развалинах почти невозможно даже тем, кто прожил в городе много лет.

Российские оккупанты действительно не интересуются состоянием дел жителей Мариуполя. Именно поэтому населению, которое осталось в родном городе, приходится подстраиваться под зимние реалии своими силами. Часто жить приходится без воды, отопления и света. В отдельных домах так холодно, что вода замерзает внутри труб в квартирах.