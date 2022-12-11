Без отопления, газа и света: жители Мариуполя вынуждены выживать в холодных квартирах (видео)

Жизнь в Мариуполе напоминает сюжеты постапокалипсиса

Весной 2022 года российские войска смогли захватить Мариуполь, попутно превратив большую его часть в руины, несмотря на все заверения отстроить город за лето и осень особых усилий они к этому не приложили. Теперь же, с наступлением зимы, те люди, которые еще остались жить в городе, страдают из-за отсутствия тепла, воды и электричества.

О подобных вещах не рассказывают на российском телевидении, однако о жизни в городе можно узнать из сюжетов местного телеканала. Одним из таковых поделился блогер Денис Казанский.

В ролике показана одна из многоэтажек на улице 50-летия СССР, по заверениям авторов материала, это один из тех домов, которым "повезло" и он не получил особых повреждений во время боевых действий.

Несмотря на это местные жители жалуются, что отопление в дом так и не провели, а отсутствие электричества не позволяет согреться с помощью обогревателей.

При этом, по их словам, в квартирах температура воздуха держится в районе ноля градусов, а в угловых помещениях и вовсе замерзает вода. В доме продолжают жить пожилые люди и дети.

Жильцам приходится тепло одеваться, однако от холодов это не спасает.

Напомним, советник городского главы Мариуполя Пётр Андрющенко накануне сообщал, что из-за проблем с теплом и наличием убежища в преддверии зимы, местные жители находятся на грани социального бунта.