Без опалення, газу та світла: мешканці Маріуполя змушені виживати у холодних квартирах (відео)

Життя у Маріуполі нагадує сюжети постапокаліпсису

Навесні 2022 року російські війська змогли захопити Маріуполь, попутно перетворивши велику його частину на руїни, попри всі запевнення відбудувати місто за літо та осінь, особливих зусиль вони до цього не доклали. Тепер же, з настанням зими, ті люди, які ще залишилися жити в місті, страждають через відсутність тепла, води та електрики.

Про подібні речі не розповідають на російському телебаченні, проте про життя у місті можна дізнатися із сюжетів місцевого телеканалу. Одним із таких поділився блогер Денис Казанський.

У ролику показано одну з багатоповерхівок на вулиці 50-річчя СРСР, як запевняють автори матеріалу, це один із тих будинків, яким "пощастило" і він не отримав особливих пошкоджень під час бойових дій.

Попри це, місцеві жителі скаржаться, що опалення в будинок так і не провели, а відсутність електрики не дозволяє зігрітися за допомогою обігрівачів.

При цьому, за їхніми словами, у квартирах температура повітря тримається в районі нуля градусів, а в кутових приміщеннях взагалі замерзає вода. У будинку продовжують жити люди похилого віку та діти.

Мешканцям доводиться тепло одягатись, проте від холодів це не рятує.

Нагадаємо, радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко напередодні повідомляв, що через проблеми з теплом та наявністю притулку напередодні зими, місцеві жителі перебувають на межі соціального бунту.