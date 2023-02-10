“Кілометри безіменних могил”: мешканка Маріуполя показала гігантське кладовище з жертвами російських окупантів (відео)

Цвинтар у Маріуполі виріс до жахливих масштабів

В мережі показали гігантське кладовище зі свіжими могилами у Маріуполі. Тут поховані загиблі внаслідок російського вторгнення жителі міста, яке росіяни вже перетворили на туристичний об’єкт.

Мешканка Маріуполя Людмила Васильєва, яка знімає відео про зруйноване місто та викладає у себе в TikTok показала кладовище у Маріуполі. Воно має вражаючі розміри, могили не розмежовані, лише стирчать таблички. Подекуди встановлені хрести, прикрашені вінками. Більшість могил безіменні, а на табличках написані номери.

Як пише авторка відео, це старокримське кладовище. Зокрема та його частина, де поховані жертви російського вторгнення. Це невелика частина від усіх нових поховань, що є у місті.

За попередньою інформацією Маріупольської міськради, під час російської блокади у Маріуполі загинули близько 20 тисяч мешканців. Це не остаточні цифри і актуальні лише станом на березень, оскільки після цього кількість загиблих встановити було неможливо. У Маріуполі з початку російського вторгнення з'явилося близько 10000 нових могил. Як відомо, багато поховань є братськими, оскільки окупанти просто скидали тіла жертв в одну яму.

Нагадаємо, "Телеграф" розповів про студентку з Маріуполя, яка стала на час російської облоги і терапевтом, і травматологом, і педіатром. 21-річна студентка Карина Горшкова надавала допомогу пораненим та хворим. Також можете переглянути моторошні світлини, як Маріуполь зустрів Новий рік у російські окупації.