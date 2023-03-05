Прицільно вдарили по дому: жінка з дітьми загинули під час обстрілу на Херсонщині

Обстріл вівся з мінометів

Російські окупанти продовжують завдавати смертоносних ударів по мирному населенню України. 5 березня армія агресора знову атакувала Херсоншину.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

За її інформацією, сьогодні в обід росіяни завдали удару мінометами по селу Понятівка Даріївської громади.

"Ворог цілеспрямовано атакував житловий будинок, в якому знаходилися мирні люди", — наголошується в повідомленні.

За попередньою інформацією, через цю ворожу атаку загинули троє цивільних жителів Херсонщини.

Пізніше в Офісі президента України уточнили, що під час обстрілу загинули двоє неповнолітніх.

"Відомо, що загинула жінка та двоє дітей ", — розповів керівник ОП Андрій Єрмак.

Зазначимо, що після звільнення правобережної Херсонщини деокуповані населені пункти регулярно зазнають російських обстрілів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що окупанти вдарили по житловій багатоповерхівці у Запоріжжі. Завали розбирали протягом кількох діб.

Також ми повідомляли про те, що окупанти завдали масованих ударів вночі по Херсону. На місці "прильоту" почалася сильна пожежа.