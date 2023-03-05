Прицільно вдарили по дому: жінка з дітьми загинули під час обстрілу на Херсонщині
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Обстріл вівся з мінометів
Російські окупанти продовжують завдавати смертоносних ударів по мирному населенню України. 5 березня армія агресора знову атакувала Херсоншину.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
За її інформацією, сьогодні в обід росіяни завдали удару мінометами по селу Понятівка Даріївської громади.
"Ворог цілеспрямовано атакував житловий будинок, в якому знаходилися мирні люди", — наголошується в повідомленні.
За попередньою інформацією, через цю ворожу атаку загинули троє цивільних жителів Херсонщини.
Пізніше в Офісі президента України уточнили, що під час обстрілу загинули двоє неповнолітніх.
"Відомо, що загинула жінка та двоє дітей ", — розповів керівник ОП Андрій Єрмак.
Зазначимо, що після звільнення правобережної Херсонщини деокуповані населені пункти регулярно зазнають російських обстрілів.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що окупанти вдарили по житловій багатоповерхівці у Запоріжжі. Завали розбирали протягом кількох діб.
Також ми повідомляли про те, що окупанти завдали масованих ударів вночі по Херсону. На місці "прильоту" почалася сильна пожежа.