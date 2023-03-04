Серед загиблих є дитина: рятувальники назвали нову кількість жертв у Запоріжжі (фото)

Спеціалісти вже вивезли понад 334 тонни уламків будівельного сміття

Більше двох діб триває розбір завалів на місці влучання російської ракети у багатоповерхівку в Запоріжжі. На ранок 4 березня кількість жертв зросла до десяти. Повідомляється, що серед загиблих є і дитина — раніше неповнолітня особа вважалася зниклою безвісти.

Детальніше розповіли на офіційній Facebook-сторінці ГУ ДСНС у Запорізькій області. Рятувальники продовжують роботи щодо демонтажу небезпечних елементів споруди і все ще шукають людей під грудами каміння.

На жаль, поки що "знахідки" оперативних служб є сумними — протягом ночі було деблоковано три тіла місцевих мешканців. Імовірно, саме серед них і знайшли загиблу дитину.

Роботі рятувальників не позаздриш

Ось так виглядають уламки чийогось життя

З місця подій уже вивезено понад 333 тонни будівельного сміття. Для порівняння — днем раніше ця кількість ледь перевищувала 102 тонни.

Сміття на місці трагедії дуже багато

Рятувальники працюють і вдень, і вночі

Вигляд будинку викликає сердечний щем

На місці також продовжують чергувати волонтери, поліцейські, медики та комунальні служби. Також до ліквідації залучені не лише запорізькі рятувальники, а й представники Мобільно-рятувального центру м. Київ. Для полегшення фізичної роботи чоловіки та жінки використовують 21 одиницю різноманітної техніки. Пошук жертв триває.

Нагадаємо, що ввечері рятувальники повідомляли, що з-під завалів вдалося дістати живою бульдога Міру. Попри те, що собака була перелякана, вона дуже зраділа компанії. Звістці ж про її чудесне спасіння зраділи господарі Міри, котрим теж вдалося вижити під час російської атаки.