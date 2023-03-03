Війна — день 373: на Донбасі тривають тяжкі бої, у росії все частіше лунають вибухи

Оперативно про головне 3 березня

Повномасштабне російське вторгнення в Україну триває 373 дні. Армія окупантів незважаючи на тяжкі втрати продовжує штурмувати українські позиції на Донбасі. Тим часом у Європейській частині росії відбуваються різноманітні НП, які окупанти намагаються "звалити" на Україну. Так, істерика "до небес" піднялася в росії на тлі "диверсії" в Брянській області, відповідальність за яку взяв на себе "Російський добровольчий корпус". Крім цього, у Підмосков’ї, а саме в районі міста Коломна, місцеві жителі чули сильний вибух.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 3 березня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 Війська та техніка РФ повинні залишити Запорізьку АЕС, — заява Євросоюзу.

00:00 Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що у Бахмуті окупанти втрачають у сім разів більше солдатів, ніж українська сторона.

Рятувальники продовжують розбір завалів та демонтаж небезпечних елементів на місці ракетного удару по житловому будинку у Запоріжжі.

Канцлер ФРН Олаф Шольц у п’ятницю прибуває з візитом до Вашингтона, де його прийме президент США Джо Байден; лідери обговорять допомогу Україні, санкції проти росії та питання безпеки, повідомили у Білому домі.

Про те, що відбувалося 28 лютого, читайте у матеріалі: Війна — день 370: окупанти застосовують нову тактику на Донбасі та обстрілюють міста

Інформація за 1 березня доступна у зведенні: Війна — день 371: окупанти штурмують на сході і б’ють дронами містами

З даними за 2 березня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 372: окупанти обстрілюють мирні міста та влаштовують провокації