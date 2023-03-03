Україна може отримати танки Leopard 2 від несподіваної країни

У Німеччині придумали, звідки взяти більше танків для ЗСУ

Уряд Німеччини звернувся до Швейцарії щодо купівлі її законсервованих танків Leopard 2, щоб сформувати обіцяні Україні два батальйони.

У Німеччині хочуть, щоб її сусідка продала частину з 96 танків виробнику Rheinmetall, оскільки це дозволить європейським країнам заповнити свої прогалини у власних запасах.

Крім того, зазначено, що у Берліні розчаровані тим, що західні союзники передадуть Україні символічну кількість Leopard 2, хоча голосно закликали Німеччину розпочати постачання.

У своєму листі до Швейцарії німецькі чиновники запевнили, що її танки не поставлятимуться в Україну, а потрібні для заповнення прогалин в оборонних можливостях європейських країн, які вирішили віддати ЗСУ власну техніку.

Таку саму вимогу озвучила міністр оборони Швейцарії Віола Амхерд у разі, якщо угода буде схвалена парламентом. Тим часом у її відомстві зазначають, що можуть передати в Rheinmetall лише "обмежену кількість" танків, оскільки в країні хочуть зберегти техніку на випадок "непередбачених обставин".

Щоб операція відбулася, її має схвалити парламент, а відповідна рекомендація від уряду надійде туди вже в понеділок, 6 березня.

Як повідомлялося раніше, у понеділок, 27 лютого, міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Україна отримає від Заходу достатню кількість танків Leopard 2 для формування двох батальйонів. Крім того, ЗСУ отримають велику кількість танків Leopard 1.