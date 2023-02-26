Скільки батальйонів із танків Leopard 2 зможе сформувати Україна: прогноз Німеччини

У Німеччині поки що скептично налаштовані з приводу подальшої передачі танків

В Україну вже почали прибувати перші танки Leopard 2, а наші партнери продовжують робити заяви щодо нових машин. На тлі цього в Німеччині зробили припущення, скільки всього німецьких Leopard 2 зможуть опинитися у ЗСУ.

Про це пише Deutschlandfunk з посиланням на заяву глави Міноборони Німеччини Бориса Пісторіуса.

На думку Пісторіуса, Україна, ймовірно, зможе сформувати два батальйони (62 одиниці) німецьких танків Leopard 2. Він висловив упевненість, що для формування Україною другого батальйону можливе використання танків Leopard 2A6, які обіцяла передати Німеччина.

"Так, таке може бути", — заявив глава Бундесверу, коментуючи можливість передачі Україні 62 танків.

Водночас глава німецького оборонного відомства скептично поставився до подальших поставок німецьких танків, бо доведеться чекати на подальші поставки від промисловості.

"Якби я віддав усі танки, я б більше не зміг навчати", — додає Пісторіус.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що "плямистий бронепрайд" України збільшується з кожним днем.

Також ми повідомляли про те, що Швеція та Польща зробили заяви щодо танків для України.