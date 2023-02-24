Перші танки Leopard 2 вже в Україні: довгоочікувані фото

Танки зустрів Шмигаль із польським колегою Моравецьким

У річницю російського вторгнення сусідня Польща передала Україні перші танки Leopard 2. І зараз вони вже на території нашої країни. Ці потрібні машини зустріли український прем’єр Денис Шмигаль разом із своїм польським колегою з Матеушем Моравецким.

Історичними та довгоочікуваними фотографіями перших західних танків в Україні поділився прем’єр-міністр України у своєму Telegram-каналі.

"Рік тому танки заїхали в Україну, щоб позбавити українців свободи. Сьогодні в Україну також приїхали танки, проте для того, щоби свободу захистити", — так прокоментував цю подію Денис Шмигаль.

Як уже раніше повідомлялося, перша партія танків складається з чотирьох одиниць. Вони приїхали до країни вже разом із навченими екіпажами, які мають бойовий досвід.

"Дякую нашим військовим за надійний захист. Вдячні Польщі та всім партнерам за рішучі кроки, що наближають перемогу України. За лідерства Президента України продовжуємо розширювати танкову коаліцію, щоб повернути свободу на всі українські території", — додав Шмигаль.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто і скільки готовий передати танки Україні.

Також ми повідомляли про те, що Україна може отримати танки Abrams раніше, ніж розраховувала.