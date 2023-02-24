Ще більше танків для України: Швеція та Польща зробили заяви

Швеція та Польща погодили передачу Україні танків та систем ППО

Польща передасть Україні ще 60 пострадянських танків найближчими днями. Зокрема, йдеться про PT-91 Twardy.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на спільній із Президентом України Володимиром Зеленським прес-конференції 24 лютого, передає "Укрінформ". За словами польського політика, танки до України готові передати ще п’ять країн.

"Також днями ми передамо наші дуже добрі танки PT-91. Чергові 60 танків прибудуть в Україну", – зазначив Моравецький.

Прем’єр-міністр Польщі зазначив, що у рамках танкової коаліції машини Leopard 2 готові передати в Україну ще п’ять держав: Данія, Швеція, Фінляндія, Німеччина, Іспанія. Уряд країн знаходиться на постійному зв’язку з цього питання.

Загалом Польща поставила в Україну за рік повномасштабної війни приблизно 250 танків Т-72. А танки РT-91 Twardy — це модифікована версія радянських Т-72. Що стосується Leopard 2, їх планують передати в кількості 14 машин. Вже прибули перші 4 танки, а решту буде передано найближчим часом.

Крім того, Швеція підтвердила, що передасть Україні танки Leopard 2. Про це повідомив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

"З ініціативи Німеччини та після обговорень у так званій "родині Леопардів" ми вирішили поставити шведські танки Leopard 2 в Україну, у тісній координації, зокрема, з Німеччиною", — написав він у Twitter.

Також Україна отримає від Швеції системи ППО, зокрема Hawk та IRIS-T, сказав міністр оборони Пол Йонсон, повідомляє видання SVT.

"Сьогодні річниця початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. І це, звичайно, сигнал з нашого боку для росії, але насамперед для України, що ми підтримуємо їх, представляючи сьогодні новий пакет озброєнь. Україні потрібні системи протиповітряної оборони, для України абсолютно важливо, щоб росія не отримала панування у повітрі. Це можливість, яку ми маємо забезпечити у довгостроковій перспективі", — прокоментував міністр Йонсон.

Раніше "Телеграф" розповідав, що США оголосили новий пакет військової допомоги для України в день річниці вторгнення росії. Америка передасть озброєння та іншу допомогу на суму 2 млрд доларів.