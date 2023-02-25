"Плямистий бронепрайд" України збільшується з кожним днем: Канада передасть ЗСУ ще чотири танки Leopard 2

Окрім танків в Україну приїде також одна броньована ремонтно-евакуаційна машина

Завдяки постачанню союзників Україна продовжує нарощувати "бронекулак" для весняного контрнаступу проти російського ворога: після повідомлення про постачання танків з Фінляндії про такий самий крок заявила і Канада.

Так, прем’єр-міністр цієї країни Джастін Трюдо на спеціальному брифінгу в п’ятницю, 24 лютого, оголосив, що Україна отримає ще чотири танки Leopard 2 у рамках військової допомоги.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Сьогодні Канада оголошує нову військову допомогу друзям в Україні. Ми передамо чотири додаткові танки Leopard 2 Збройним Силам України, а також одну броньовану ремонтно-евакуаційну машину ", — сказав Трюдо.

Він додав, що українська сторона також отримає 5 тисяч боєприпасів калібру 155 міліметрів, які "допоможуть ЗСУ продовжити боротьбу за свободу та територіальну цілісність України".

Таким чином, загальний внесок Канади у "танкову коаліцію" вже становить вісім танків Leopard 2.

Нагадаємо, наприкінці січня міністр оборони Канади Аніта Ананд оголосила про передачу Україні чотирьох танків Leopard 2. Сталося це через день після того, як уряд Німеччини офіційно повідомив про рішення передати ЗСУ основні бойові танки Leopard-2, і дозволити реекспорт іншим країнам, які також хочуть це зробити. На середину лютого українські військові вже проходили підготовку на канадських Leopard 2 у Польщі.

Нагадаємо, що на річницю російського вторгнення сусідня Польща також передала Україні перші танки Leopard 2 – вони вже на території нашої країни. Таким чином, "бронепрайд" України збільшується з кожним днем, що не може не тішити всіх українців.