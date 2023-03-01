Не потік танків, а струмочок: у Європи великі проблеми з Leopard 2 для України - NYT

Труднощі є навіть у навчанні солдатів на старих танках

Майже через місяць після того, як Берлін дав європейським союзникам дозвіл на відправку танків німецького виробництва в Україну, потік танків, який, як обіцяли багато лідерів, більше схожий на струмочок.

Такого висновку дійшли журналісти відомої газети The New York Times.

Видання зазначає, що деякі країни виявили, що танки в їхньому арсеналі насправді не працюють або не мають запасних частин. Політичні лідери зіткнулися з непередбаченим опором усередині власних коаліцій і навіть з боку міністерств оборони. А деяким арміям довелося витягувати з відставки інструкторів, щоб навчити українських солдатів користуватися танками старих моделей.

"Боротьба за постачання танків "Леопард" воюючій Україні — це лише найяскравіший прояв реальності, яку Європа довгий час ігнорувала: вважаючи, що повномасштабна наземна війна залишилася в минулому, і купаючись у відлизі холодної війни, країни хронічно недофінансували їхні збройні сили", — йдеться у матеріалі.

Натяки на проблему неодноразово виникали з того часу, як рік тому росія вторглася в Україну через брак зброї та боєприпасів. Але тепер, коли Німеччина та її союзники протягом кількох тижнів намагалися наскрести достатньо танків Leopard 2, щоб заповнити два танкові батальйони — всього 62 машини — ступінь їхнього скрутного становища стала ще очевиднішим.

Журналісти пишуть, що незважаючи на те, що в Європі є близько 2000 танків Leopard 2 різних моделей — вони є одними з основних бойових танків на континенті, що найчастіше використовуються.

"Німеччина запропонувала 18, а Польща — ще 14, але з цього моменту цифри падають. І як тільки закладені нині танки підуть у бій і будуть підбиті чи зламаються, неясно, які "Леопарди" — чи яка країна замінить їх", — Зазначають у NYT.

"Звичайно, деякі країни зробили або принаймні оголосили, що зроблять", — заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на Мюнхенській конференції з безпеки цього місяця. — Але ж інші цього не зробили. "Це те, що мене трохи шокує", — додав він. "Очевидно, що були деякі нації — і я ніколи не називатиму тут імен, — але у нас були деякі нації, які воліли ховатися за Німеччиною. Сказати: ми б із задоволенням, якби нам дозволили. Але коли ми дозволили, вони нічого не зробили"

"У приватному порядку багато німецьких та європейських офіційних осіб, які беруть участь у переговорах про постачання танків, кажуть, що ситуація складніша. Справа не стільки в тому, що нації не бажають виконувати свої обіцянки, скільки в тому, що вони зіткнулися з грубим пробудженням того., наскільки це важко", — пише газета.

Так, видання в приклад наводить Фінляднію, члени парламенту якої довго закликали Німеччину дозволити поставки, але коли це сталося, стало відомо, що вона поставить лише три машини для розмінування Leopard, але жоден із 200 основних бойових танків Leopard. Очевидно, вважають журналісти, Фінлядія не хоче послаблювати свою оборону, маючи протяжний кордон з росії.

"Але деякі європейські офіційні особи сподівалися на більший внесок Фінляндії, враховуючи обіцянки США та Великобританії у разі потреби стати на її захист ще до вступу до НАТО", — зазначається у статті.

"Деякі німецькі офіційні особи заявили, що країни Північної Європи, такі як Швеція, яка тривалий час наполягала на постачаннях Leopard, але в п’ятницю запропонувала лише "до" 10 , зіткнулися з ще однією несподіваною проблемою: хоча їхні політики та представники громадськості, схоже, прагнуть запропонувати танки Україні, їх військові — ні", — пише NYT.

Іспанія, яка має 108 танків Leopard 2A4, заздалегідь запросила у Німеччини дозвіл запропонувати частину своїх машин Україні. Тепер з’ясувалося, що багато хто з них перебуває в поганому стані і потребує ремонту, який може зайняти тижні або місяці.

"Польща, яка має непрості відносини з Німеччиною, насамперед чинила тиск на пана Шольца та Берлін щодо "Леопардів" і навіть погрожувала відправити деяких в Україну без необхідного дозволу Німеччини. Як і Берлін, Варшава має близько 200 танків Leopard 2, Але заявляє, що поставить лише 14. Перші танки вона відправила на Україну в річницю вторгнення , 24 лютого, хоча Польща ще не закінчила навчання українських солдатів того, як використовувати їх», — йдеться у статті.

Протягом десятиліть європейські країни, які отримували "дивіденди світу" після закінчення "холодної війни", вважали війну майже минулою і регулярно скорочували військову підтримку. Тепер усохлі армії, як правило, захищають те, що вони ще мають. У НАТО європейські збройні сили іноді називають "армією бонсай" на честь мініатюрних дерев.

Протягом багатьох років Сполучені Штати примушували Європу до збільшення військових витрат, і в 2014 році, після того, як росія захопила Крим, члени НАТО погодилися витратити 2 відсотки ВВП до 2024 року. Однак навіть сьогодні, за поточними оцінками НАТО, лише дев’ять із 30 членів витрачають стільки, а десятий близький. Тринадцять країн, включаючи Німеччину, витрачали близько 1,5% ВВП. чи навіть менше.

"У Німеччині, яка протягом багатьох років дотримувалася зовнішньої політики, в якій наголос робився на допомогу та розвиток, а не на жорстку силу, деякі бачили в цій проблемі виключно німецьку проблему. Щорічні військові звіти парламенту іноді давали комічні відомості про дефіцит. Коммандос проводили водні тренування в місцевих громадських басейнах, тому що їх власні об’єкти були закриті. Літаки не могли літати. Солдати тренувалися з мітлами замість гвинтівок. Навіть новіші бойові машини піхоти Puma останнім часом масово ламалися", — зазначає видання.

Іншим варіантом для країн було б просто закупити більше "Леопардів" виробництва німецьких компаній "Рейнметал" та "Краусс-Маффей Вегманн" та відправити їх нинішні моделі до України. Але європейські уряди та оборонна промисловість нині перебувають у протистоянні з приводу виробництва.

Державні лідери хочуть, щоб промисловість рухалася першою, тоді як виробники зброї хочуть отримати довгострокові державні замовлення, перш ніж вони наростять виробництво. На думку аналітиків, якщо буде зроблено більше державних замовлень, то більше може збільшитися потужність, що прискорить виробництво зброї, такої як танки.

"Експерти з безпеки кажуть, що за нинішніх темпів збройні сили зіткнуться з серйозним браком танків протягом двох-трьох років, які будуть потрібні галузі для виробництва нових машин. Політики по всій Європі дізнаються, що їхні армії затято опираються прийняттю таких машин", — йдеться у повідомленні. у матеріалі.

Проблеми існують і із навчанням українських солдатів. Так, наприклад, Нідерланди, Німеччина та Данія запустили спільну ініціативу щодо ремонту та відправки в Україну 150 моделей Leopard 1 до кінця року. Але на тренуванні українських солдатів у Німеччині на початку цього тижня один генерал сказав, що військові були змушені розшукувати відставних водіїв танків Leopard 1, щоб вони повернулися та допомогли навчати українські сили. Стара модель надто незнайома нинішнім військовим.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Канада передасть ЗСУ ще чотири танки Leopard 2.