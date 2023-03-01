Не поток танков, а ручеек: у Европы большие проблемы с Leopard 2 для Украины - NYT

Трудности есть даже в обучении солдат на старых танках

Спустя почти месяц после того, как Берлин дал европейским союзникам разрешение на отправку танков немецкого производства в Украину, поток танков, который, как обещали многие лидеры, последует, больше похож на ручеек.

К такому выводу пришли журналисты известной газеты The New York Times.

Издание отмечает, что некоторые страны обнаружили, что танки в их арсенале на самом деле не работают или не имеют запасных частей. Политические лидеры столкнулись с непредвиденным сопротивлением внутри своих собственных коалиций и даже со стороны министерств обороны. А некоторым армиям пришлось вытаскивать из отставки инструкторов, чтобы научить украинских солдат пользоваться танками старых моделей.

"Борьба за поставку танков "Леопард" воюющей Украине — это лишь наиболее яркое проявление реальности, которую Европа долгое время игнорировала: считая, что крупномасштабная наземная война осталась в прошлом, и купаясь в оттепели холодной войны, страны хронически недофинансировали их вооруженные силы", — говорится в материале.

Намеки на проблему неоднократно появлялись с тех пор, как год назад россия вторглась в Украину из-за нехватки оружия и боеприпасов. Но теперь, когда Германия и ее союзники в течение нескольких недель пытались наскрести достаточно танков Leopard 2, чтобы заполнить два танковых батальона — всего 62 машины — степень их затруднительного положения стала еще более очевидной.

Журналисты пишут, что несмотря на то, что в Европе имеется около 2000 танков Leopard 2 различных моделей — они являются одними из наиболее часто используемых основных боевых танков на континенте — обязательств для Украины по-прежнему не хватает сотен, которые, по ее словам, необходимы.

"Германия предложила 18, а Польша — еще 14, но с этого момента цифры падают. И как только заложенные в настоящее время танки пойдут в бой и будут подбиты или сломаются, неясно, какие "Леопарды" — или какая страна — заменит их", — отмечают в NYT.

"Конечно, некоторые страны сделали или, по крайней мере, объявили, что сделают", — заявил министр обороны Германии Борис Писториус на Мюнхенской конференции по безопасности в этом месяце. — Но другие этого не сделали. "Это то, что меня немного шокирует", — добавил он. "Очевидно, что были некоторые нации — и я никогда не буду называть здесь имен, — но у нас были некоторые нации, которые предпочитали прятаться за Германией. Сказать: мы бы с удовольствием, если бы нам позволили. Но когда мы разрешили, они ничего не сделали".

"В частном порядке многие немецкие и европейские официальные лица, участвующие в переговорах о поставках танков, говорят, что ситуация более сложная. Дело не столько в том, что нации не желают выполнять свои обещания, сколько в том, что они столкнулись с грубым пробуждением того, насколько это трудно", — пишет газета.

Так, издание в пример приводит Финляднию, члены парламента которой, долго призывали Германию разрешить поставки, но когда это случилось, стало известно, что она поставит всего три машины для разминирования Leopard, но ни один из предполагаемых 200 основных боевых танков Leopard. По всей видимости, считают журналисты, Финлядния не хочет ослаблять свою оборону, имея протяженную границу с рф.

"Но некоторые европейские официальные лица надеялись на больший вклад Финляндии, учитывая обещания США и Великобритании в случае необходимости встать на ее защиту еще до вступления в НАТО", — отмечается в статье.

"Некоторые немецкие официальные лица заявили, что страны Северной Европы, такие как Швеция, которая долгое время настаивала на поставках Leopard, но в пятницу предложила только "до" 10, столкнулись с еще одной неожиданной проблемой: хотя их политики и представители общественности, похоже, стремятся предложить танки Украине, их военные — нет", — пишет NYT.

Испания, у которой есть 108 танков Leopard 2A4, заранее запросила у Германии разрешение предложить часть своих машин Украине. Теперь выяснилось, что многие из них находятся в плохом состоянии и нуждаются в ремонте, который может занять недели или месяцы.

"Польша, имеющая непростые отношения с Германией, в первую очередь оказывала давление на г-на Шольца и Берлин в отношении "Леопардов" и даже угрожала отправить некоторых на Украину без необходимого разрешения Германии. Как и Берлин, Варшава имеет около 200 танков Leopard 2, но заявляет, что поставит только 14. Первые танки она отправила на Украину в годовщину вторжения, 24 февраля, хотя Польша еще не закончила обучение украинских солдат тому, как использовать их", — говорится в статье.

На протяжении десятилетий европейские страны, получавшие "дивиденды мира" после окончания "холодной войны", считали войну почти ушедшей в прошлое и регулярно сокращали военную поддержку. Теперь усохшие армии, как правило, защищают то, что у них еще есть. В НАТО европейских вооруженных сил иногда называют "армией бонсай" в честь миниатюрных деревьев.

В течение многих лет Соединенные Штаты принуждали Европу к увеличению военных расходов, и в 2014 году, после того как Россия захватила Крым, члены НАТО согласились потратить 2 процента ВВП к 2024 году. Однако даже сегодня, по текущим оценкам НАТО, только девять из 30 членов тратят столько, а десятый близок. Тринадцать стран, включая Германию, тратили около 1,5% своего ВВП. или даже меньше.

"В Германии, которая в течение многих лет придерживалась внешней политики, в которой упор делался на помощь и развитие, а не на жесткую силу, некоторые видели в этой проблеме исключительно немецкую проблему. Ежегодные военные отчеты парламенту иногда давали комические сведения о дефиците. Коммандос проводили водные тренировки в местных общественных бассейнах, потому что их собственные объекты были закрыты. Самолеты не могли летать. Солдаты тренировались с метлами вместо винтовок. Даже более новые боевые машины пехоты Puma в последнее время массово ломались", — отмечает издание.

Другим вариантом для стран было бы просто закупить больше "Леопардов" производства немецких компаний "Рейнметалл" и "Краусс-Маффей Вегманн" и отправить их нынешние модели в Украину. Но европейские правительства и оборонная промышленность в настоящее время находятся в противостоянии по поводу производства.

Государственные лидеры хотят, чтобы промышленность двигалась первой, в то время как производители оружия хотят получить более долгосрочные государственные заказы, прежде чем они нарастят производство. По мнению аналитиков, если будет сделано больше государственных заказов, тем больше может увеличиться мощность, что ускорит производство оружия, такого как танки.

"Эксперты по безопасности говорят, что при нынешних темпах вооруженные силы столкнутся с серьезной нехваткой танков в течение двух-трех лет, которые потребуются отрасли для производства новых машин. Политики по всей Европе узнают, что их армии яростно сопротивляются принятию таких машин", — говорится в материале.

Проблемы существуют и с обучением украинских солдат. Так, например, Нидерланды, Германия и Дания запустили совместную инициативу по ремонту и отправке в Украину 150 моделей Leopard 1 до конца года. Но на тренировке украинских солдат в Германии в начале этой недели один генерал сказал, что военные были вынуждены разыскивать отставных водителей танков Leopard 1, чтобы они вернулись и помогли обучать украинские силы. Старая модель слишком незнакома нынешним военным.

Напомним, ранее мы писали о том, что Канада передаст ВСУ еще четыре танка Leopard 2.