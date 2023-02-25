"Пятнистый бронепрайд" Украины увеличивается с каждым днем: Канада передаст ВСУ еще четыре танка Leopard 2

Помимо танков в Украину приедет также одна бронированная ремонтно-эвакуационную машина

Благодаря поставкам союзников Украина продолжает наращивать "бронекулак" для весеннего контрнаступления против русского врага: после сообщения о поставках танков из Финляндии о таком же шаге заявила и Канада.

Так, премьер-министр этой страны Джастин Трюдо на специальном брифинге в пятницу, 24 февраля, объявил, что Украина получит еще четыре танка Leopard 2 в рамках военной помощи.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Сегодня Канада объявляет новую военную помощь друзьям в Украине. Мы передадим четыре дополнительные танки Leopard 2 Вооруженным Силам Украины, а также одну бронированную ремонтно-эвакуационную машину", — сказал Трюдо.

Он добавил, что украинская сторона также получит 5 тысяч боеприпасов калибра 155 миллиметров, которые "помогут ВСУ продолжить борьбу за свободу и территориальную целостность Украины".

Таким образом, общий вклад Канады в "танковую коалицию" уже составляет восемь танков Leopard 2.

Напомним, в конце января министр обороны Канады Анита Ананд объявила о передаче Украине четырех танков Leopard 2. Произошло это через день после того, как правительство Германии официально сообщило о решении передать ВСУ основные боевые танки Leopard-2, и позволить реэкспорт другим странам, которые также хотят сделать это. По состоянию на середину февраля украинские военные уже проходили подготовку на канадских Leopard 2 в Польше.

Напомним, что на годовщину российского вторжения соседняя Польша также передала Украине первые танки Leopard 2 – они уже находятся на территории нашей страны. Таким образом, "бронепрайд" Украины увеличивается с каждым днем, что не может не радовать всех украинцев.