Первые танки Leopard 2 уже в Украине: долгожданные фото

Танки встретил Шмыгаль с польским коллегой Моравецким

В годовщину российского вторжения соседняя Польша передала Украине первые танки Leopard 2. И сейчас они уже находятся на территории нашей страны. Эти нужные машины встретили украинский премьер Денис Шмыгаль вместе со своим польским коллегой с Матеушем Моравецким.

Историческими и долгожданными фотографиями первых западных танков в Украине поделился премьер-министр Украины в своем Telegram-канале.

"Год назад танки заехали в Украину, чтобы лишить украинцев свободы. Сегодня в Украину также приехали танки, однако для того, чтобы свободу защитить", — так прокомментировал это событие Денис Шмыгаль.

Как уже ранее сообщалось первая партия танков состоит из четырех единиц. Они приехали в страну уже вместе с обученными экипажами, которые имеют боевой опыт.

"Спасибо нашим военным за надежную защиту. Благодарны Польше и всем партнерам за решительные шаги, приближающие победу Украины. При лидерстве Президента Украины продолжаем расширять танковую коалицию, чтобы вернуть свободу на все украинские территории", — добавил Шмыгаль.

Напомним, ранее мы писали о том, кто и сколько готов передать танков Украине.

Также мы сообщали о том, что Украина может получить танки Abrams раньше, чем рассчитывала.