Первые танки Leopard 2 уже в Украине: долгожданные фото
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Танки встретил Шмыгаль с польским коллегой Моравецким
В годовщину российского вторжения соседняя Польша передала Украине первые танки Leopard 2. И сейчас они уже находятся на территории нашей страны. Эти нужные машины встретили украинский премьер Денис Шмыгаль вместе со своим польским коллегой с Матеушем Моравецким.
Историческими и долгожданными фотографиями первых западных танков в Украине поделился премьер-министр Украины в своем Telegram-канале.
"Год назад танки заехали в Украину, чтобы лишить украинцев свободы. Сегодня в Украину также приехали танки, однако для того, чтобы свободу защитить", — так прокомментировал это событие Денис Шмыгаль.
Как уже ранее сообщалось первая партия танков состоит из четырех единиц. Они приехали в страну уже вместе с обученными экипажами, которые имеют боевой опыт.
"Спасибо нашим военным за надежную защиту. Благодарны Польше и всем партнерам за решительные шаги, приближающие победу Украины. При лидерстве Президента Украины продолжаем расширять танковую коалицию, чтобы вернуть свободу на все украинские территории", — добавил Шмыгаль.
Напомним, ранее мы писали о том, кто и сколько готов передать танков Украине.
Также мы сообщали о том, что Украина может получить танки Abrams раньше, чем рассчитывала.