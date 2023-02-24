Еще больше танков: для Украины: Швеция и Польша сделали заявления

Швеция и Польша согласовали передачу Украине танков и систем ПВО

Польша передаст Украине еще 60 постсоветских танков в ближайшие дни. В частности, речь идет о PT-91 Twardy.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на совместной с Президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции 24 февраля, передает "Укринформ". По словам польского политика, танки в Украину готовы передать еще пять стран.

"Также на днях мы передадим наши очень хорошие танки PT-91. Очередные 60 танков прибудут в Украину", – отметил Моравецкий.

Премьер-министр Польши отметил, что в рамках танковой коалиции машины Leopard 2 готовы передать в Украину еще пять государств: Дания Швеция, Финляндия, Германия, Испания. Правительство стран находится на постоянной связи по этому вопросу.

Всего Польша поставила в Украину за год полномасштабной войны примерно 250 танков Т-72. А танки РT-91 Twardy — это модифицировання версия советских Т-72. Что касается Leopard 2, то их планируют передать в количестве 14 машин. Уже прибыли первые 4 танка, а остальные будут переданы в ближайшее время.

Кроме того, Швеция подтвердила, что также передаст Украине танки Leopard 2. Об этом сообщил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

"По инициативе Германии и после обсуждений в так называемой "семье Леопардов" мы решили поставить шведские танки Leopard 2 в Украину, в тесной координации, в частности, с Германией", — написал он в Twitter.

Также Украина получит от Швеции системы ПВО, в частности Hawk и IRIS-T, сказал министр обороны Пол Йонсон, передает издание SVT.

"Сегодня годовщина начала полномасштабного вторжения россии в Украину. И это, конечно, сигнал с нашей стороны для россии, но прежде всего для Украины, что мы поддерживаем их, представляя сегодня новый пакет вооружений. Украине нужны системы противовоздушной обороны, для Украины абсолютно важно, чтобы россия не получила господство в воздухе. Это возможность, которую мы должны обеспечить в долгосрочной перспективе", — прокомментировал министр Йонсон.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что США объявили новый пакет военной помощи для Украины в день годовщины вторжения россии. Америка передаст вооружения и другой помощи на сумму 2 млрд долларов.