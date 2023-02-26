Сколько батальонов из танков Leopard 2 сможет сформировать Украина: прогноз Германии

В Германии пока скептически настроены по поводу дальнейшей передачи танков

В Украину уже начали прибывать первые танки Leopard 2, а наши партнеры продолжают делать заявление по поводу новых машин. На фоне этого в Германии сделали предположение, сколько всего немецких Leopard 2 смогут оказаться в ВСУ.

Об этом пишет Deutschlandfunk со ссылкой на заявление главы Минобороны Германии Бориса Писториуса.

По мнению Писториуса, Украина, вероятно, сможет сформировать два батальона (62 единицы) немецких танков Leopard 2. Он выразил уверенность, что для формирования Украиной второго батальона возможно использование танков Leopard 2A6, которые обещала передать Германия.

"Да, такое может быть", — заявил глава Бундесвера, комментируя возможность передачи Украине 62 танков.

В тоже время глава немецкого оборонного ведомства скептически отнесся к дальнейшим поставкам немецких танков, потому что приходится ждать последующих поставок от промышленности.

"Если бы я отдал все танки, я бы больше не смог обучать", — добавляет Писториус.

Напомним, ранее мы писали о том, что "пятнистый бронепрайд" Украины увеличивается с каждым днем.

Также мы сообщали о том, что Швеция и Польша сделали заявления по поводу танков для Украины.