Танков будет больше: Германия сделала Украине приятный сюрприз

Украина сможет создать смешанный батальон танков при помощи союзников

Правительство Германии приняло решение дополнительно передать Украине четыре танка Leopard 2A6. Общее количество танков от Германии увеличилось до 18 машин. Прибыть в Украину первая партия танков должна уже в марте.

Об этом говорится в сообщении Минобороны Германии после совещания главы ведомства Бориса Писториуса и его военных советников 24 февраля. Благодаря помощи от союзников в Украине будет создан смешанный батальон.

Ранее Германия согласовала передачу Украине 14 танков Leopard 2. Но сегодня было принято решение предоставить еще четыре дополнительных танка. Таким образом танки от Швеции, Португалии и Германии позволят создать батальон, в котором насчитывается 31 машина.

"Благодаря этому решению мы теперь можем вместе с нашими португальскими и шведскими партнерами обеспечить смешанный украинский батальон", — сказано в сообщении министерства.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Польша и Швеция передадут Украине больше танков. Кроме того, прибудут системы ПВО Hawk и IRIS-T.