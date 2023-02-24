Танков будет больше: Германия сделала Украине приятный сюрприз
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Украина сможет создать смешанный батальон танков при помощи союзников
Правительство Германии приняло решение дополнительно передать Украине четыре танка Leopard 2A6. Общее количество танков от Германии увеличилось до 18 машин. Прибыть в Украину первая партия танков должна уже в марте.
Об этом говорится в сообщении Минобороны Германии после совещания главы ведомства Бориса Писториуса и его военных советников 24 февраля. Благодаря помощи от союзников в Украине будет создан смешанный батальон.
Ранее Германия согласовала передачу Украине 14 танков Leopard 2. Но сегодня было принято решение предоставить еще четыре дополнительных танка. Таким образом танки от Швеции, Португалии и Германии позволят создать батальон, в котором насчитывается 31 машина.
"Благодаря этому решению мы теперь можем вместе с нашими португальскими и шведскими партнерами обеспечить смешанный украинский батальон", — сказано в сообщении министерства.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Польша и Швеция передадут Украине больше танков. Кроме того, прибудут системы ПВО Hawk и IRIS-T.