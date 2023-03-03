Не танки і не літаки: Зеленський назвав потребу номер один для фронту

Щоб прискорити постачання зброї, необхідно публічно говорити про те, чого нам не вистачає

Незважаючи на те, що Україна отримує необхідну сучасну західну техніку таку, як танки, існує зброя, наявність якої є життєво важливішою на фронті, — це артилерія.

Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський на прес-конференції із президентом Латвії Егілсом Левітсом. Про це повідомляє Українська правда.

"Артилерія – це номер 1 із того, що нам потрібно. Як системи, так і амуніція, а також снаряди у великій кількості, щоб зупинити Росію. Не стріляти по їхній території, а щоб їх викинути з нашої", — підкреслив Зеленський.

На питання, як Україні прискорити постачання зброї, Зеленський відповів: "Публічно говорити про те, чого нам не вистачає".

При цьому, говорячи про інше необхідне озброєння, президент запевнив, що Україна незабаром отримає танкову армію.

"Хай там як, ми отримаємо танкову армію. Абсолютно впевнений у цьому. Ми вже бачимо, як наші Збройні сили, наші хлопці навчаються. Скоро все буде. Але, водночас, є відповідний дефіцит. Закривати (допомогою партнерів — ред.) просто всі ці дірки – постійний дефіцит – ось що може нам допомогти", – сказав Зеленський.

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