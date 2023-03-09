Незабаром можлива аварія: ЗАЕС виявилася повністю знеструмлена після нічної атаки росіян

Радіаційна небезпека може токнутися всього світу

Ядерна загроза стала ще ближче — через російські обстріли Запорізька АЕС вшосте за час окупації повністю знеструмлена. Станція в режимі блекауту — пального на підтримку стабільності вистачить на 10 діб.

Про це повідомляє "Енергоатом". Остання лінія зв'язку ЗАЕС з українською енергосистемою відключилася у 3:53 ночі. В холодний стан переводяться 5 та 6 енергоблоки. Живлення забезпечують 18 генераторів на дизелі.

"Розпочато зворотній відлік часу", — зазначається в повідомленні "Енергоатому". Якщо за 10 днів не вдасться поновити зовнішнє живлення станції все може скінчитися аварія з радіаційними наслідками. Українська сторона не може вплинути на ситуацію на ЗАЕС через її окупацію та втручання представників росатома в її роботу.

Також зазначається, що українські АЕС розвантажили потужність через загрозу обстрілу — тривога по всій країні тривала кілька годин, роздалися вибухи. Зранку всі АЕС на підконтрольній території видавали в енергосистему 4700 МВт.

"Телеграф" повідомляв про масований ракетний обстріл України. Ворог поцілив в кілька міст України, зокрема — столицю.