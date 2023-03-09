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Київ струснули потужні вибухи: що наразі відомо - фото, відео (оновлюється)

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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На місці прильоту швидко зафіксували стовп диму
На місці прильоту швидко зафіксували стовп диму. Фото Колаж "Телеграфу"

Кличко говорить, що в столиці здійснюються екстрені відключення світла

Київщина стала одним із регіонів, який постраждав при ворожій масованій ракетній атаці у ніч проти 9 березня. У області чули звуки роботи засобів ППО, однак саму столицю струснули кілька потужних вибухів. За словами мера Віталія Кличка, частина із них відбулася в Голосіївському районі.

Як повідомив чиновник в Telegram-каналі, вже всі екстрені служби відправлені на місце прильоту. Повідомити деталі Кличко обіцяє дещо згодом — очевидно, встановлюються всі деталі надзвичайної події.

UPD від 7:17. Віталій Кличко уточнив, що кілька наступних вибухів сталися вже у Святошинському районі столиці. Він наголосив, що у дворах горять автомобілі, а на місце події вже виїхали відповідні служби. Також він закликав місцеве населення залишатися у укриттях.

Через удар по Святошинському району є щонайменше двоє постраждалих, вони вже отримують медичну допомогу.

Святошинський район Києва на карті
Святошинський район Києва на карті

Підкреслимо, що Голосіївський район вважається найбільшим у Києві. Його площа дорівнює 156,35 кв.м. До війни тут проживало близько 250 тисяч осіб.Віталій Кличко , що кілька наступних вибухів сталися вже у Святошинському районі столиці. Він наголосив, що у дворах горять автомобілі, а на місце події вже виїхали відповідні служби. Також він закликав місцеве населення залишатися у укриттях.

Голосіївський район Києва на карті
Голосіївський район Києва на карті

Також мер столиці додав, що через небезпеку ударів по енергоструктурі спеціалісти почали застосувати екстренні відключення електроенергії. Наразі без світла знаходиться близько 15% абонентів.

Місцеві пабліки публікують перші фото диму, який здіймається над ранковим Києвом. Також у мережі можна знайти відео вибухів, які чули жителі Київщини.

Київ вибухи зараз
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Додамо, що близько сьомої ранку в Києві прогриміли ще кілька вибухів. Їх місцева влада ще не коментувала.

До речі, востаннє нічна повітряна тривога на Київщині була оголошена в ніч на 6 березня. Тоді у небі над столицею силам ППО вдалося ефективно відпрацювати по цілях.

"Телеграф" також розповідав, як киян кошмарили повітряними кулями, котрі запускали з території Білорусі.

Теги:
#Віталій Кличко #Київ #Вибух #Ракета