Київ струснули потужні вибухи: що наразі відомо - фото, відео (оновлюється)

Кличко говорить, що в столиці здійснюються екстрені відключення світла

Київщина стала одним із регіонів, який постраждав при ворожій масованій ракетній атаці у ніч проти 9 березня. У області чули звуки роботи засобів ППО, однак саму столицю струснули кілька потужних вибухів. За словами мера Віталія Кличка, частина із них відбулася в Голосіївському районі.

Як повідомив чиновник в Telegram-каналі, вже всі екстрені служби відправлені на місце прильоту. Повідомити деталі Кличко обіцяє дещо згодом — очевидно, встановлюються всі деталі надзвичайної події.

UPD від 7:17. Віталій Кличко уточнив, що кілька наступних вибухів сталися вже у Святошинському районі столиці. Він наголосив, що у дворах горять автомобілі, а на місце події вже виїхали відповідні служби. Також він закликав місцеве населення залишатися у укриттях.

Через удар по Святошинському району є щонайменше двоє постраждалих, вони вже отримують медичну допомогу.

Святошинський район Києва на карті

Підкреслимо, що Голосіївський район вважається найбільшим у Києві. Його площа дорівнює 156,35 кв.м. До війни тут проживало близько 250 тисяч осіб.Віталій Кличко , що кілька наступних вибухів сталися вже у Святошинському районі столиці. Він наголосив, що у дворах горять автомобілі, а на місце події вже виїхали відповідні служби. Також він закликав місцеве населення залишатися у укриттях.

Голосіївський район Києва на карті

Також мер столиці додав, що через небезпеку ударів по енергоструктурі спеціалісти почали застосувати екстренні відключення електроенергії. Наразі без світла знаходиться близько 15% абонентів.

Місцеві пабліки публікують перші фото диму, який здіймається над ранковим Києвом. Також у мережі можна знайти відео вибухів, які чули жителі Київщини.

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Додамо, що близько сьомої ранку в Києві прогриміли ще кілька вибухів. Їх місцева влада ще не коментувала.

До речі, востаннє нічна повітряна тривога на Київщині була оголошена в ніч на 6 березня. Тоді у небі над столицею силам ППО вдалося ефективно відпрацювати по цілях.

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