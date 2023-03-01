Над Київщиною засікли повітряний об’єкт, оголошено тривогу: що відомо

В області можлива робота ППО

Сьогодні, 1 березня, у небі над Київською областю було помічено повітряний об’єкт. У зв’язку з цим місцевих жителів попереджають про можливу роботу ППО та просять не залишати укриттів.

Дане повідомлення було опубліковано у пресслужбі Київської обласної військової адміністрації через деякий час після оголошення сигналу повітряної тривоги у Києві та області.

"Київщина! У небі виявили повітряний об’єкт. У зв’язку з цим можлива робота сил та засобів ППО. Будьте в укриттях чи інших безпечних місцях до відбою!", — йдеться у повідомленні.

О 12:10 було оголошено відбій повітряної тривоги у Києві. Офіційної інформації щодо повітряного об’єкта над областю поки що немає. "Телеграф" стежить за оновленнями та повідомленнями від влади Київщини.

Зазначимо, що 14 лютого росія запустила у повітряний простір України кулі з кутовими відбивачами. Це робилося з метою проведення повітряної розвідки.

Нагадаємо, раніше ми інформували про те, що 15 лютого в небі над українськими містами було зафіксовано гелієві кулі, обмотані фольгою. Росіяни запустили їх, щоби дезорієнтувати українську ППО.