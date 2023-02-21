Дивну залізну кулю прибило до пляжу в Японії: вона може бути небезпечною (відео, фото)

Про кулю повідомили місцеві жителі

У Японії на берег викинуло дивну підозрілу залізну кулю. Виявили її у районі Нісі міста Хамамацу на узбережжі.

Поліція оточила об’єкт та обмежила безпечну зону, повідомляє японський телеканал Daiichi TV. Куля була виявлена близько 9-ї ранку (близько 2 ночі по Києву). Об’єкт має діаметр приблизно 1,5 метра. Поліція його перевіряє.

Про кулю повідомила місцева мешканка. Її чоловік прогулюючись пляжем ще кілька днів тому помітив великий круглий предмет. Він видався йому підозрілим, і пара вирішила звернутися до правоохоронців.

Фахівці оглядають кулю

Імовірно кулю зроблено із заліза, оскільки вона поржавіла. Вона має виступаючу частину, за яку можна щось чіпляти. Безпечна зона навколо кулі – 200 метрів. Оскільки точно не відомо, що це за об’єкт, вважається, що він може бути вибухонебезпечним.

Раніше "Телеграф" розповідав про інші підозрілі кулі. Їх помітили у США. Збили кілька, але досі точно не встановлено їх походження. Висувались версії з Китаєм та прибульцями. Частина цих куль мала незрозумілу конструкцію.