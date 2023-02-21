Странный железный шар прибило к пляжу в Японии: он может быть опасен (видео, фото)

О шаре сообщили местные жители

В Японии на берег выбросило странный подозрительный железный шар. Обнаружили его в районе Ниси города Хамамацу на побережье.

Полиция оцепила объект и ограничила безопасную зону, сообщает японский телеканал Daiichi TV. Шар был обнаружен около 9 утра (около 2 ночи по Киеву). Объект имеет диаметр около 1,5 метров. Полиция его проверяет.

О шаре сообщила местная жительница. Ее муж прогуливаясь по пляжу еще несколько дней назад и заметил большой круглый предмет. Он показался ему подозрительным, и пара решила обратиться к правоохранителям.

Специалисты осматривают шар

Предположительно шар сделан из железа, поскольку он поржавел. У него есть выступающая часть, за которую можно что-то цеплять. Безопасная зона вокруг шара — 200 метров. Поскольку точно не известно, что это за объект, предполагается, что он может быть взрывоопасен.

Ранее "Телеграф" рассказывал о других подозрительных шарах. Их заметили в США. Сбили несколько, но до сих пор точно не установлено их происхождение. Выдвигались версии с Китаем и пришельцами. Часть из этих шаров имела непонятную конструкцию.