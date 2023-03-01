Над Киевщиной засекли воздушный объект, объявлена тревога: что известно

В области возможна работа ПВО

Сегодня, 1 марта, в небе над Киевской областью был замечен воздушный объект. В связи с этим местных жителей предупреждают о возможной работе ПВО и просят не покидать укрытий.

Данное сообщение было опубликовано в пресс-службе Киевской областной военной администрации спустя некоторое время после объявления сигнала воздушной тревоги в Киеве и области.

"Киевщина! В небе обнаружили воздушный объект. В связи с этим возможна работа сил и средств ПВО. Будьте в укрытиях или других безопасных местах до отбоя!", — говорится в сообщении.

В 12:10 был объявлен отбой воздушной тревоги в Киеве. Официальной информации относительно воздушного объекта над областью пока нет. "Телеграф" следит за обновлениями и сообщениями от властей Киевщины.

Отметим, что 14 февраля россия запустила в воздушное пространство Украины шары с угловыми отражателями. Это делалось с целью проведения воздушной разведки.

Напомним, ранее мы информировали о том, что 15 февраля в небе над украинскими городами были зафиксированы гелиевые шары, обмотанные фольгой. Россияне запустили их, чтобы дезориентировать украинскую ПВО.