Укр

Опять украли идею: в ВСУ рассказали, что за шары россияне запускают над Украиной

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Сбитие шара над Украиной
Сбитие шара над Украиной

Оккупанты украли идею в Украины

Таинственные воздушные шары, которые в последнее время видят над территорией Украины и не только, представляют собой обманки, призванные сбить с толку системы ПВО.

Как сообщает "Страна" со ссылкой на источники в Силах обороны, подобные конструкции Украина использовала против россиян еще в прошлом году, а теперь они скопировали идею и запускают их обратно.

"Это обычный гелевый шар, обмотанный фольгой, который летит со скоростью ветра и главная задача которого дезориентировать ПВО", — рассказал он.

По его словам, радары ПВО видят в небе металлический объект и реагируют на него.

Он напомнил, что в начале января в россии переполошились из-за малозаметного объекта, который сбили неподалеку от Ростова над поселком Султан-Салы и отметил, что это был точно такой же шар, запущенный с востока Украины.

"Они сперва испугались, а потом начали запускать такие же шары к нам", — добавил он.

Стоит отметить, что в пресс-службе ВСУ обнародовали фотографию шара, сбитого над Киевской областью 15 февраля.

Сообщается, что в течение дня таковых объектов в небе над Киевщиной было зафиксировано шесть штук.

"По всем воздушным целям работали средства ПВО. Большинство этих зондов были сбиты. Целью запуска шаров было выявление и истощение нашей ПВО", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 14 февраля над Украиной тоже были замечены подобного рода шары, кроме того, из-за одного из них в воздух были подняты самолеты румынских ВВС.

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#Украина #Воздушный шар #ВСУ