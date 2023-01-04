Сбили Шария или Винни Пуха: сеть потешается над объяснением взрывов в Ростове (видео)
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Жители Ростовской области слышали звуки взрывов около десяти вечера по московскому времени
В российском Ростове-на-Дону продолжают возникать чрезвычайные ситуации. После масштабного пожара в областном центре, вечером 3 января жители нескольких населенных пунктов области слышали сильные взрывы. Также очевидцам удалось запечатлеть яркие объекты в небе, на которые "охотились" российские силы противовоздушной обороны.
Появившиеся уже 4 января в Telegram-канале местного губернатора Василия Голубева объяснения стали настоящим праздником для интернет-пользователей. По словам чиновника, россияне уничтожили "малоразмерный объект в форме шара, свободно летевший по ветру".
Как объяснил Голубев, инцидент произошел вблизи населенного пункта Султан Салы в Мясниковском районе. Неизвестный объект был замечен на высоте 2,5 км, но никаких идентификационных знаков у него не было. Именно поэтому российские военные решили "перестраховаться" и уничтожили его прямо над жилыми кварталами.
"Прошу всех сохранять спокойствие, – написал ростовский губернатор. – Для обеспечения безопасности задействованы все силы и средства. Небо прикрыто средствами противовоздушной обороны".
Такой отчет смог утешить часть жителей региона, однако немало есть и тех, кто скептически воспринял подобные новости. Также щедрыми на шуточки оказались и украинцы.
Впрочем, это не единственные взрывы, которые россияне слышали уже в новом 2023 году. "Телеграф" подробно рассказывал, какие регионы рф провели новогоднюю ночь под звуки громкой "бавовны".
Спустя несколько дней уже в Брянской области заявили о пожаре на энергообъекте, виновниками которого снова решили сделать ВСУ.