Над Киевщиной неизвестные воздушные цели, работает ПВО: что известно

Несколько целей уже удалось сбить

В небе над Киевской областью сегодня, 15 февраля, были зафиксированы воздушные цели. В связи с этим в небо были подняты наши истребители. "Телеграф" расскажет о первых подробностях происшествия.

Так, по информации Киевской областной военной администрации, в области сейчас работает ПВО. Граждан просят сохранять спокойствие и находиться в укрытиях.

В то же в сети пишут, что неизвестный динамический объект в небе может быть разведывательным беспилотником или воздушным шаром с угловыми отражателями. Кроме того отмечается, что в небо была поднята наша авиация и что объект уже сбили.

Жители Киева сообщают о сиренах в городе. Воздушная тревога тем временем объявлена не была. Информация об этом была опубликована в местном Telegram-канале.

На Черниговщине, южнее города Чернигов, также был зафиксирован динамический объект. Вероятно, речь идет об аэростате (воздушный шар с угловыми отражателями). По словам блогера и волонтера Сергея Стерненко, данную цель также сбили.

Позже в соцсети появилась информация о том, что над Киевской областью был сбит еще один динамический объект.

После волны сообщений и предположений в социальных сетях о случившемся, официальный комментарий о происшествии дал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, в небе над Украиной сегодня были зафиксированы вражеские шары с отражателями, которые движутся от дуновения ветра.

"Это не зонд, не аэростат, это просто шар, несущий кусок металла. Воздушные силы сканируют небо Украины и ведут радиолокационную разведку пространства. Здесь уже идет мастерство наших людей, чтобы отличить, что летит. Понятно, что по воздушным шарам отрабатывать какими-то средствами никто не будет. Это шар. Это применялось 12 числа. И это пролетело на территорию других государств. Двигаются в воздухе. Куда ветер дует — туда он и летит", — сообщил Игнат.

Он добавил, что оккупанты намерено используют ложные цели, чтобы отвлекать внимание от боевых беспилотников и чтобы истощать украинскую ПВО.

"Враг хочет, чтобы по ним работали. Используют их как ложные цели, чтобы истощать нашу ПВО в боекомплекте, отвлекать внимание. А еще тот шар может скрыть вместе использованный БПЛА где-то. Возможно, были и шары, и БПЛА. Сейчас нет точной информации, будем выяснять оперативно", — подчеркнул Юрий Игнат.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 14 февраля в воздушном пространстве нашей страны зафиксированы шары с угловыми отражателями, которые запустила рф. Затем в Румынии была зафиксирована воздушная цель, похожая на аэростат.

За некоторое время до этого подобный случай произошел в Молдове. На некоторое время страна закрыла свое воздушное пространство, а в сети стали появляться сообщения о том, что в небе был зафиксирован российский разведывательный дрон.