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Знову вкрали ідею: у ЗСУ розповіли, що за кулі росіяни запускають над Україною

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Збиття кулі над Україною Новина оновлена 15 лютого 2023, 19:30
Збиття кулі над Україною

Окупанти вкрали ідею в Україні

Таємничі повітряні кулі, які останнім часом бачать над територією України і не тільки, являють собою обманки, покликані спантеличити систему ППО.

Як повідомляє "Страна" з посиланням на джерела у Силах оборони, подібні конструкції Україна використовувала проти росіян ще минулого року, а тепер вони скопіювали ідею та запускають їх назад.

"Це звичайна гелева куля, що обмотана фольгою, яка летить зі швидкістю вітру і головне завдання якої дезорієнтувати ППО", — розповів він.

За його словами, радари ППО бачать у небі металевий об’єкт та реагують на нього.

Він нагадав, що на початку січня в росії переполошилися через малопомітний об’єкт, який збили неподалік Ростова над селищем Султан-Сали та зазначив, що це була така сама куля, запущена зі сходу України.

"Вони спершу злякалися, а потім почали запускати такі ж кулі до нас", — додав він.

Варто зазначити, що у пресслужбі ЗСУ оприлюднили фотографію кулі, збитої над Київською областю 15 лютого.

Повідомляється, що протягом дня таких об’єктів у небі над Київщиною було зафіксовано шість штук.

"По всім повітряними цілями працювали засоби ППО. Більшість цих зондів були збиті. Метою запуску куль було виявлення та виснаження нашої ППО", — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, 14 лютого над Україною теж були помічені подібні кулі, крім того, через одну з них у повітря було піднято літаки румунських ВПС.

Теги:
#Україна #Повітряна куля #ЗСУ