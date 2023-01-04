Збили Шарія або Вінні Пуха: мережа потішається над поясненням вибухів у Ростові (відео)

Жителі Ростовської області чули звуки вибухів близько десятої вечора по московському часу

У російському Ростові-на-Дону продовжують відбуватися різноманітні надзвичайні ситуації. Після масштабної пожежі посеред обласного центру ввечері 3 січня жителі кількох населених пунктів Ростовщини чули сильні вибухи. Також очевидцям вдалося зафільмувати яскраві об'єкти в небі, на які "полювали" російські сили протиповітряної оборони.

Пояснення від місцевого губернатора Василя Голубєва, які з'явилися вже 4 січня у його Telegram-каналі, стали справжньою поживою для інтернет-користувачів. За словами чиновника, росіяни знищили "малорозмірний об'єкт у формі кулі, який вільно летів за вітром".

Як пояснив Голубєв, інцидент стався поблизу населеного пункту Султан Сали, що знаходиться в М'ясниківському районі. Невідомий об'єкт було помічено на висоті 2,5 км, але жодних ідентифікаційних знаків він не мав. Саме тому російські військові вирішили "перестрахуватися" і знищили його — прямо над житловими кварталами.

Ростов-на-Дону на карті

Сліди в небі над Ростовською областю

"Прошу всіх зберігати спокій, — написав ростовський губернатор. — Для забезпечення безпеки задіяні всі сили та засоби. Небо прикрите засобами протиповітряної оборони".

Публікація Голубєва в Telegram

Такий звіт зміг втішити частину жителів регіону, однак немало є й тих, хто вельми скептично сприйняв подібні новини. Також щедрими на жарти виявилися і українці.

Втім, це не єдині вибухи, які росіяни чули вже в новому 2023 році. "Телеграф" детально розповідав, які регіони рф провели новорічну ніч під звуки гучної "бавовни".

Вже за кілька днів у Брянській області заявили про пожежу на енергооб'єкті, винуватцями якої знову вирішили зробити ЗСУ.