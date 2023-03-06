В Україні оголосили повітряну тривогу: у Київській області працює ППО

Сили протиповітряної оборони відстежують повітряний простір

У ніч проти понеділка, 6 березня, у низці областей України оголосили повітряну тривогу.

Сигнал про небезпеку звучить на території Чернігівської, Київської, Сумської, Полтавської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Харківської та Донецької областей.

Тим часом у Київській обласній військовій адміністрації попереджають про повітряну ціль в небі області.

"Жителі Київщини! У небі виявили повітряну ціль. Сили ППО напоготові. Перебувайте в укриттях і дотримуйтесь інформаційної тиші — нічого не знімайте і не викладайте в мережу ", — йдеться у повідомленні КОВА в Telegram.

Пізніше у Київській військовій адміністрації повідомили, що зараз у Київській області працює ППО.

Раніше повідомлялося, що українські військовослужбовці сил ППО значно покращили свої навички щодо ураження повітряних цілей, проте ворог теж намагається змінювати тактику обстрілів нашої країни. Крім того, українські військові припустили, що росія може завдати точкових ракетних ударів по країні найближчим часом.