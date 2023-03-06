В Украине объявили воздушную тревогу: в Киевской области работает ПВО

Силы противовоздушной обороны отслеживают воздушное пространство

В ночь на понедельник, 6 марта, в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу.

Сигнал об опасности звучит на территории Черниговской, Киевской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областей.

Тем временем в Киевской областной военной администрации предупреждают о воздушной цели в небе области.

"Жители Киевщины! В небе обнаружили воздушную цель. Силы ПВО начеку. Пребывайте в укрытиях и придерживайтесь информационной тишины — ничего не снимайте и не выкладывайте в сеть", — говорится в сообщении КОВА в Telegram.

Позже в Киевской военной администрации сообщили, что сейчас в Киевской области работает ПВО.

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие сил ПВО значительно улучшили свои навыки по поражению воздушных целей, однако враг тоже пытается менять тактику обстрелов нашей страны. Кроме того, украинские военные предположили, что россия может нанести точечные ракетные удары по стране в ближайшее время.