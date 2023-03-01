"Враг меняет тактику": в ВСУ оценили работу украинской ПВО

Россияне ищут новые подходы, чтобы преодолеть украинскую ПВО

Украинские военнослужащие сил ПВО значительно улучшили свои навыки по поражению воздушных целей, однако враг тоже пытается менять тактику обстрелов нашей страны.

Как сообщил командующий Объединенными силами Сергей Наев, в настоящее время результативность украинских сил противовоздушной обороны составляет 80%, а иногда и выше.

"Наши специалисты противовоздушной обороны стали более профессиональными и компетентными. Но враг тоже изменяет свою тактику и способы применения средств воздушного приступа", — отметил он.

По его словам, командование после каждой российской атаки проводит анализ, чтобы держать противовоздушную оборону "на высшем уровне".

Как сообщалось ранее, российские войска вечером 1 марта совершили ракетный удар по территории Украины, из-за чего в Полтавской области пострадала гражданская и критическая инфраструктура.

Примерно в то же время взрывы прозвучали и в оккупированном Крыму, в частности о них сообщали из Ялты и Бахчисарая. В местных соцсетях сообщили, что это были звуки работы ПВО.