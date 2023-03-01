В Крыму снова прогремели взрывы: появились первые версии (видео)

Информации о попадании или пострадавших пока что отсутствует

Вечером во временно оккупированном Крыму раздались звуки, похожие на взрывы. В местных пабликах сообщают, что звуки взрывов были слышны в Ялте и Бахчисарае.

Позже в сети опубликовали видео, на котором слышен тот самый звук. Нардеп Алексей Гончаренко предположил, что на полуострове могло сработать вражеское ПВО.

О звуках, похожих на взрыв, стали сообщать около 20:00. В местных пабликах появилась информация о том, что это "самолет перешел на сверхзвук", ее даже подтвердил кто-то из пропагандистов. А украинский волонтер и общественный деятель Сергей Стерненко сообщил о работе ПВО на полуострове.

"На данный момент точно подтверждено, что были звуки взрывов в результате работы ПВО окуупантов. Информация о попадании требует уточнения", — написал он в Telegram.

Версию о работе вражеского ПВО озвучил также и украинский нардеп Алексей Гончаренко. По его словам, звуки взрывов точно была в Бахчисарае, а в Севастополь просто долетел отголосок.

"Бахчисарай, взрывы! По звуку напоминает ПВО, но я не был бы так уверен сейчас. Севастополь – спокойно, это донесся звук из Бахчисарая", — написал он в Telegram, опубликовав видео.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, в Крыму возле воинской части россиян прогремели взрывы. На кадрах с места прилета виднеется огромный столб дыма.