Атакували майже всім, чим могли: стали відомі нові деталі обстрілу Києва

Повітряна тривога в столиці тривала майже сім годин

Нічна атака на Київ була вельми потужною, адже російські окупанти задіяли майже весь арсенал своєї повітряної зброї. За даними начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка, по столиці були випущені як "шахеди", так і різноманітні крилаті ракети. Також не обійшлося і без застосування баллістики.

Про це повідомляє пресслужба КМВА в Telegram. Чиновник підкреслив, що завдяки успішній роботі засобів протиповітряної оборони всі атаки дронами і крилатими ракетами вдалося відбити.

"Але, на жаль, аеробалістична ракета "Кинджал" (попередня інформація) влучила в об'єкт інфраструктури. Усі служби працюють на місці. Ліквідація наслідків триває", — зазначив Сергій Попко.

Також він підтвердив попередню інформацію мера Віталія Кличка щодо отримання поранення двома жителями Святошинського району. Постраждалі отримують необхідну допомогу від медиків.

Тим часом працівники рятувальних служб ліквідовують наслідки атаки. Зокрема, триває гасіння пожежі приватних автомобілів в одному із дворів житлових будинків. Транспорт був пошкоджений уламками російських снарядів. Більш детальні дані ще уточнюються.

Додамо, що наразі близько 40% абонентів у Києві не мають доступу до електропостачання.

"Телеграф" детально відслідковував хронологію ракетних ударів по Україні, слідкуючи за вибухами та ймовірними постраждалими.

Також нічний обстріл додав серйозних проблем у вигляді відключення від електромережі Запорізької АЕС.