Війна — день 379: бої за Бахмут посилюються, а в Україну поспішає військова допомога

Оперативно про головне 9 березня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 379 днів. Найбільш гарячою точкою на фронті залишається Бахмут, котрий окупанти намагаються взяти вже багато місяців. Хоча в НАТО вважають, що тривала оборона міста може бути завершена найближчими днями, аналітики вважають, що в боях за Бахмут росіяни втратили величезну кількість особового складу та техніки, через що навіть у разі падіння міста вони не зможуть розвинути подальший повноцінний наступ.. При цьому в ЗМІ з’явилася інформація, що в останні місяці істотно збільшилися обсяги військової допомоги, що поставляється Заходом Україні.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 9 березня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 У МАГАТЕ повідомляють, що у районі Запорізької АЕС посилюються бойові дії, а місія відомства фіксує збільшення кількості озброєних людей біля станції

00:00 Під час неформальної зустрічі міністрів оборони країн ЄС було ухвалено рішення збільшити постачання снарядів Україні

З даними за 6 березня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 376: окупанти намагаються оточити Бахмут та запускають дрони Україною

Про те, що відбувалося 7 березня, читайте у матеріалі: Війна — день 377: ЗСУ тримають Бахмут, попри постійні атаки росіян

Інформація за 8 березня доступна у зведенні: Війна — день 378: Україна відбиває атаки росіян і готується до контрнаступу