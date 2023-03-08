Війна — день 378: Україна відбиває атаки росіян і готується до контрнаступу

Оперативно про головне 8 березня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 378 днів. Бійці ЗСУ продовжують захищати Бахмут навіть попри те, що противник намагається штурмувати його із трьох сторін. Для росіян спроби захопити місто-фортецю обертаються серйозними втратами, а одних лише "вагнерівців" там було вбито або поранено від 20 до 30 тисяч. Крім того, бої тривають на північний захід від Сватового, в районі Кремінної, Авдіївки. Україна своєю чергою продовжує підготовку до майбутнього наступу і для цього формує добровольчі підрозділи.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 8 березня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Іспанія виділить 4,1 мільйона євро на ремонт щонайменше шести танків "Леопард 2", які передадуть Україні.

Інформація за 5 березня доступна у зведенні: Війна — день 375: росіяни штурмують Бахмут, але зазнають тяжких втрат

З даними за 6 березня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 376: окупанти намагаються оточити Бахмут та запускають дрони Україною

Про те, що відбувалося 7 березня, читайте у матеріалі: Війна — день 377: ЗСУ тримають Бахмут, попри постійні атаки росіян