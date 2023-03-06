Війна — день 376: окупанти намагаються оточити Бахмут і запускають дрони по Україні

Оперативно про головне 6 березня

Повномасштабне російське вторгнення в Україну триває 376 днів. Окупанти намагаються продавити лінію українського захисту в Луганській області й для цього стягує туди величезну кількість техніки та солдатів, ще однією гарячою точкою є Бахмут, який продовжує триматися попри те, що його оточили з трьох боків. Однак стійкий опір ЗСУ не дозволяє загарбникам досягти своїх цілей, через що вони зриваються на мирних жителях і руйнують цілі міста.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 6 березня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Моніторингові групи попереджають про високі ризики атаки дронами. Тим часом кілька цілей зайшли у повітряний простір України з боку Чернігівської та Полтавської областей.

Про те, що відбувалося 3 березня, читайте у матеріалі: Війна — день 373: на Донбасі тривають важкі бої, в Росії все частіше лунають вибухи

Інформація за 4 березня доступна у зведенні: Війна — день 374: окупанти змінили тактику під Бахмутом і тиснуть на Луганщину

З даними за 5 березня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 375: росіяни штурмують Бахмут, але зазнають тяжких втрат