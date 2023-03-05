Окупанти намагаються обійти ЗСУ у Бахмуті: свіжі карти боїв в Україні

Ворог посилює обстріли

Ситуація в Бахмуті стає дедалі складнішою — українські війська залишаються на позиціях, але ворог міг забезпечити достатню позиційну перевагу для обходу певних частин міста. Російські окупанти могли просунутися досить близько до критичних наземних комунікацій із північного сходу, щоб загрожувати шляхам відходу ЗСУ.

Як зазначають аналітики Інституту вивчення війни, мета такого маневру — змусити противника піти з оборонних позицій, а не як у оточенні у знищенні. Експерти вважають, що українські війська швидше відступлять, ніж потраплять до оточення. Ворог продовжує атакувати на північному сході в рамках лінії Куп’янськ – Сватове – Кремінна, Донецької області.

За даними Генштабу ЗСУ, ворог наступає на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Шахтарському напрямку. За добу окупанти атакували понад 130 разів – атаки відбиті.

Карта боїв в Україні

Схід України

Наступ на Куп’янському та Лиманському напрямах російські війська вели в районах Невського, Серебрянського лісництва, Білогорівки. Окупанти могли просунутися на південний захід від Сватового району Нововодяно. Експерти вважають, що росіяни навряд чи зможуть досягти успіхів, необхідних для створення загрози Куп’янську за нинішнього темпу їхніх операцій, але можуть вести обстріл. У районі Кремінної окупанти активні, точаться бої в лісах, біля Макіївки та Майданчика, повідомляє DeepState. Аналітики ISW вважають, що російський наступ на Луганщині може наближатися до кульмінації. На цей напрямок відправили безліч військ (екв. трьом дивізіям), це показує, що ворог планував зробити цю ділянку пріоритетною і досягти успіхів.

Карта боїв на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна

Ворог продовжує намагатися оточити Бахмут. Атаки ворога відбито в районі самого Бахмута, Васюківки, Залізнянського, Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Григорівки та Івановського. Ворог продовжує продавлювати оборону, витісняючи сили ЗСУ із Забахмутки. Посилилися обстріли артилерією.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках ворог атакував позиції біля Кам’янки, Сєверного, Водяного, Первомайського, Невельського, Красногорівки, Марїнки та Побєди. Складна ситуація біля Красногорівки, тривають бої.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Російські війська намагаються створити умови для відновлення наступальних операцій на півдні України. Вони намагаються покращити свої тактичні позиції у Запорізькій та Херсонській областях для поновлення наступальних операцій на деяких ділянках. В ISW продовжують вважати, що російські сили не мають необхідної бойової сили в Запорізькій області для початку наступу на обласний центр. Малоймовірно, що російські війська дійдуть до Запоріжжя у разі наступу. Окупанти продовжують вогонь у південних областях України — обстріляли понад 40 населених пунктів.

Лінія фронту у Херсонській та Миколаївській області

Лінія фронту у Запорізькій області

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Луганщині найбільш складними точками є Білогорівка та Кремінна. У ворога немає поступу, незважаючи на часту зміну тактик.