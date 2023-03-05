Намагаються "продавити" ЗСУ: Гайдай назвав найважчі ділянки боїв на Луганщині

Ворог постійно спрямовує на передову піхоту та важку техніку

Розпочатий російським ворогом "великий наступ" у Луганській області триває, і його найважчими учасниками є нині Білогорівка та Кремінна.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"На Кремінній взагалі зосередили всі зусилля російські окупаційні війська. Вони намагаються все ж таки продавити наших захисників, отримати там певний якийсь успіх. Тому постійно відправляють туди і важку техніку, і величезну кількість піхоти", — зазначив він.

Голова Луганської ОВ додав, що Білогорівка постійно обстрілюється окупаційними військами. За його словами, там українські захисники також відбивають хвилі наступу ворога.

Водночас Гайдай наголосив, що постійна зміна тактики ворогові не допомагає. Якихось "проривів", а також просування у росіян немає.

Нагадаємо, що за даними Генерального штабу України, оприлюдненими 4 березня 2023 року, ворог безуспішно вів наступальні дії в районах населених пунктів Кремінна та Білогорівка Луганської області. Крім того, окупанти обстріляли на Луганщині такі населені пункти: Макіївка, Невське, Кремінна, Діброва, Білогорівка.

Водночас військовий експерт Олександр Коваленко зазначив, що війна виснажила запаси зброї росіян, вони почали діставати зі складів списаний неліквід і навряд чи наступ буде продовжуватись довго.