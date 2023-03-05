Пытаются "продавить" ВСУ: Гайдай назвал самые тяжелые участки боев на Луганщине

Враг постоянно направляет на передовую пехоту и тяжелую технику

Начатое русским врагом "большое наступление" в Луганской области продолжается, и его самыми тяжелыми участниками являются в настоящее время стали Белогоровка и Кременная.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"На Кременной вообще сосредоточили все усилия российские оккупационные войска. Они пытаются все же продавить наших защитников, получить там определенный какой-то успех. Поэтому постоянно отправляют туда и тяжелую технику, и огромное количество пехоты", – отметил он.

Глава Луганской ОВА добавил, что Белогоровка постоянно обстреливается оккупационными войсками. По его словам, там украинские защитники также отбивают волны наступлений.

В то же время Гайдай подчеркнул, что постоянная смена тактики врагу не помогает. Каких-то "прорырвов", а также продвижения у россиян нет.

Напомним, что по данным Генерального штаба Украины, обнародованным 4 марта 2023 года, враг безуспешно вел наступательные действия в районах населенных пунктов Кременная и Белогоровка Луганской области. Кроме того, оккупанты обстреляли на Луганщине такие населенные пункты: Макеевка, Невское, Кременная, Дубрава, Белогоровка.

В то же время военный эксперт Александр Коваленко отметил, что война истощила запасы оружия россиян, и они начали доставать со складов списанный неликвид.