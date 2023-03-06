Скандали з переслідуванням посадовців-реформаторів можуть залишити держструктури без управлінців. За буденні менеджерські рішення одним присуджують тюремний строк, а інші мають вносити астрономічні застави.

70-80% ефективних менеджерів, які проявили себе в бізнесі, сьогодні категорично відмовляються від пропозицій взяти участь у конкурсах на керівні посади у державних компаніях та органах влади. Це утричі більше, ніж ще кілька років тому. Таку статистику наводить Олексій Комліченко, партнер компанії Odgers Berndtson, яка спеціалізується на підборі кадрів, зокрема, й для державного сектору. Головна причина — скандали, які супроводжують практично кожне звільнення топ-менеджерів держкомпаній. У більшості випадків претензії до них з боку правоохоронців виявляються абсолютно необгрунтованими, але суттєво псують головне для будь-якого топ-менеджера — репутацію.

"Допоки будуть такі кейси, як Пивоварського і Коболєва — люди, які прийшли і намагалися щось зробити і їх тепер за це "заганяють", звичайно, нікого державна служба не зацікавить, — вважає Олексій Комліченко. — Якщо брати 2015-16 роки, коли люди з бізнесу готові були йти в державні компанії, була ейфорія. У людей була ініціатива і вони готові були на себе брати відповідальність. А зараз ми бачимо, що ця відповідальність має наслідки. За останній час ми робили державний проєкт, але стільки відмов. Наразі виглядає так, що держава не зацікавлена, щоб до них йшли кращі люди".

Бізнесові менеджерські рішення – не для держсектору

5 років ув’язнення — до такого вироку Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 1 березня засудив колишнього директора державного аеропорту "Бориспіль" Євгена Дихне. Причина такого жорсткого рішення, як мінімум, неоднозначна. Фонд державного майна постійно зволікав з проведенням конкурсів на оренду площ аеропорту, то ж директор, аби очолюване ним підприємство не втрачало прибуток, уклав, так звані, попередні договори на оренду двох площ: під кафе та пункт продажу преси. В договорах вказувалося, що як тільки будуть оголошені конкурси, ці площі займуть фірми-переможці. Правоохоронці та суд вирішили, що йдеться про корупцію. Євген Дихне сподівається добитися справедливості в у вищих судових інстанціях.

ВАКС зараз розглядає й іншу резонансну справу: Андрія Коболєва звинувачують у незаконній виплаті премій на 229 мільйонів гривень у 2018 році після перемоги над російським "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі. Тоді у росіян на користь держави вдалося відсудити $4,6 млрд.

До суду готується й Андрій Пивоварський, який вже отримав підозру від НАБУ. Справа про встановлення знижки на корабельний збір розслідується вже 7 років. При цьому міністерський наказ, яким був змінений порядок розподілу коштів корабельного збору, був попередньо погоджений рядом міністерств та відомств, зокрема це питання було розглянуте та підтримане на засіданні Кабінету Міністрів Україна, а сам наказ завізований Мін’юстом.

"Сядуть усі"

Серія скандалів з сумнівними звинуваченнями на адресу авторитетних топ-менеджерів змушує всерйоз хвилюватися тих, хто очолює державні підприємства та відомства зараз. Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський навіть натякає, за що строк міг б світити і йому: "Посадити можна всіх. Що краще: генератори за тиждень за 25 тисяч, чи за 3 місяця за 19? Якщо дивиться з точки зору вирішення питання — звісно сьогодні. Якщо з точки зору прокурора — звісно за 3 місяця. Термін постачання (1 тиждень чи 3 місяця) визначає керівник. І щодня таких рішень десятки. То ж "в особо крупних" назбираєш за тиждень".

На думку голови "Укрпошти", уникнути переслідувань і посадок керівники держкомпанії можна лише одним способом – нічого не робити і нічого не підписувати. Рішенням цієї проблеми він бачить запровадженням базового принципу контролю ефективності державного менеджера: керівник має право на помилку, але не має права красти.

Коллаж з Facebook-сторінки гендиректора Укрпошти смішний лише на перший погляд

Час для "в.о."

Тим часом, все більше керівних посад у державному секторі займаються людьми у статусі виконувача обов’язків. Зібрати гідних претендентів на конкурс інколи дуже непросто. Вже згадану НАБУ очолює тимчасовий виконувач обов’язків. Нещодавно гендиректора у статусі в.о. отримала Укрзалізниця. Такуж приставку має і нинішній голова Держмитслужби Сергій Звягінцев. Він у лютому змінив на цій посаді Вячеслава Демченка, який також очолював митницю у статусі в.о. "Професійних кадрів вкрай мало, будемо відверті, і вони не йдуть на державну службу, — говорить "Бізнес Телеграфу" голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев. – Бо якщо ти нормальна людина, то йти красти, особливо у війну, це точно не той мотив. А ненормальна людина не потрібна на такій службі".

Партнер компанії Odgers Berndtson Олексій Комліченко очікує хоч якогось пожвавлення інтересу авторитетних менеджерів до державних посад, якщо всі нинішні резонансні справи завершаться виправдальними рішеннями судів: "Кожна розвалена підозра чи закрита справа буде ще одним доказом, що боротись з системою і головне перемагати можливо. Бігти нам ще довго, але і марафонці у нас не слабаки".