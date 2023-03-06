Скандалы с преследованием должностных лиц-реформаторов могут оставить госструктуры без управленцев. Из-за будничных менеджерских решений одни идут в тюрьму, а другие должны вносить астрономические залоги.

70-80% эффективных менеджеров, проявивших себя в бизнесе, сегодня категорически отказываются от предложений поучаствовать в конкурсах на руководящие должности в государственных компаниях и органах власти. Это втрое больше, чем несколько лет назад. Такую статистику приводит Алексей Комличенко, партнер компании Odgers Berndtson, специализирующейся на подборе кадров, в том числе и для государственного сектора. Главная причина — скандалы, сопровождающие практически каждое увольнение топ-менеджеров госкомпаний. В большинстве случаев претензии к ним со стороны стражей порядка оказываются абсолютно необоснованными, но существенно портят главное для любого топ-менеджера — репутацию.

"Пока будут такие кейсы, как Пивоварского и Коболева — людей, которые пришли и пытались что-то сделать и их теперь за это "загоняют", конечно, никого государственная служба не заинтересует, — считает Алексей Комличенко. — Если брать 2015-16 годы, когда люди из бизнеса готовы были идти в государственные компании, была эйфория. У людей была инициатива и они готовы были на себя брать ответственность. А сейчас мы видим, что эта ответственность имеет последствия. Недавно мы делали проект для государства, но получили очень много отказов. Выглядит так, что государство не заинтересовано, чтобы к ним шли лучшие люди.

Бизнес-менеджерские решения – не для госсектора

5 лет тюрьмы — к такому сроку Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 1 марта приговорил бывшего директора государственного аэропорта "Борисполь" Евгения Дыхне. Причина столь жесткого решения, как минимум, неоднозначна. Фонд государственного имущества постоянно медлил с проведением конкурсов на аренду площадей аэропорта, поэтому директор, чтобы возглавляемое им предприятие не теряло прибыль, заключил, так называемые, предварительные договоры на аренду двух площадей: под кафе и пункт продажи прессы. В договорах указывалось, что как только будут объявлены конкурсы, эти площади займут фирмы-победители. Правоохранители и суд решили, что речь идет о коррупции. Евгений Дыхне надеется добиться справедливости в высших судебных инстанциях.

ВАКС сейчас рассматривает и другое резонансное дело: Андрей Коболев обвиняется в незаконной выплате премий на 229 миллионов гривен в 2018 году после победы над российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. Тогда у россиян в пользу государства удалось отсудить $4,6 млрд.

К суду готовится и получивший подозрение от НАБУ Андрей Пивоварский. Дело об установлении скидки на корабельный сбор расследуется уже 7 лет. При этом министерский приказ, которым был изменен порядок распределения средств корабельного сбора, был предварительно согласован рядом министерств и ведомств, в частности, этот вопрос был рассмотрен и поддержан на заседании Кабинета Министров Украины, а сам приказ завизирован Минюстом.

"Сядут все"

Серия скандалов с сомнительными обвинениями в адрес авторитетных топ-менеджеров заставляет всерьез волноваться и действующих руководителей государственных предприятий и ведомств. Гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский даже намекает, за что срок мог бы светить и ему: "Посадить можно всех. Что лучше: генераторы за неделю за 25 тысяч, или за 3 месяца за 19? Если смотрит с точки зрения решения вопроса, конечно сегодня. Если с точки зрения прокурора — конечно за 3 месяца. Срок поставки (1 неделя или 3 месяца) определяет руководитель. И каждый день таких решений десятки. Так что "в особо крупных" накопишь за неделю".

По мнению главы "Укрпочты", гарантировано избежать преследований и посадок руководителям госкомпаний можно только одним способом – ничего не делать и ничего не подписывать. Решением этой проблемы он видит введение базового принципа контроля эффективности государственного менеджера: руководитель имеет право на ошибку, но не имеет права воровать.

Коллаж с Facebook-страницы гендиректора Укрпочты смешон только на первый взгляд

Время для "и.о."

Тем временем все больше руководящих должностей в государственном секторе занимаются людьми в статусе исполняющего обязанности. Собрать достойных соискателей на конкурс очень непросто. Уже упомянутую НАБУ возглавляет временный исполняющий обязанности. Недавно гендиректора в статусе и.о. получила Укрзализныця. Такую же приставку имеет и нынешний глава Гостаможслужбы Сергей Звягинцев. Он в феврале сменил на этом посту Вячеслава Демченко, также возглавлявшего таможню в статусе и.о."Профессиональных кадров крайне мало, будем откровенны, и они не идут на государственную службу, — говорит "Бизнес Телеграфу" председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетьманцев. — Потому что если ты нормальный человек, то идти воровать, особенно у войну, это точно не тот мотив. А ненормальный человек не нужен на такой службе".

Партнер компании Odgers Berndtson Алексей Комличенко ожидает хоть какого-то оживления интереса авторитетных менеджеров к государственным должностям, если все нынешние резонансные дела завершатся оправдательными решениями судов: "Каждое разваленное подозрение или закрытое дело будет еще одним доказательством, что бороться с системой и бороться с системой. Бежать нам еще долго, но и марафонцы у нас — не слабаки".