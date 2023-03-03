Коронавирус помешал черниговскому производителю пожарных машин вовремя выполнить контракт, а через год, проиграв суды, он вынужден увольнять 200 работников на релоцированном из-за войны предприятии во Львове.

Единственный в Украине производитель пожарных машин объявил о намерении закрыть релоцированное предприятие во Львове. Причина – конфликт с главным заказчиком, Государственной службой по чрезвычайным ситуациям. ДСНС год судилась из-за задержки с поставкой 74 пожарных машин на 2,5 месяца. Чрезвычайники требуют от компании "ТД Эгритек" (дилера "Пожмашины" Олега Аверьянова) штрафные санкции на общую сумму 18 миллионов гривен. Производитель в конце концов проиграл две судебные инстанции и теперь готовится сокращать 200 работников во Львове, куда из-за войны перевез 40% производства из Черниговщины.

Вирус обошелся дорого

Срыв контракта на поставку пожарных машин Олег Аверьянов объясняет эпидемией COVID-19, из-за которой в 2021 году "Пожмашина" потеряла половину работников. "Люди болели коронавирусом целыми бригадами", — говорит предприниматель "Бизнес Телеграфу". Казалось бы, причина не надумана, да и в контракте с ДСНС был прописан пункт о форс-мажоре.

Для документального подтверждения невозможности своевременно выполнить государственный заказ "Пожмашина" обратилась в Торгово-промышленную палату. Эта организация выдает справки, удостоверяющие форс-мажорные обстоятельства, и на их основании можно обоснованно просить заказчика пересмотреть срок выполнения контракта. Справку получили, и связанная с "Пожмашиной" компания "Эгритек" оформила на себя так называемый регрессивный форс-мажор. Впрочем, ДСНС справку не приняла, и решила требовать штрафные санкции.

Государство финансирует приобретение новых пожарных машин всего на 2-3% от потребности. Поэтому поставка каждой машины – большое событие для пожарных.

ГСЧС неумолима

Украинский рынок пожарных машин – не совсем рынок. На нем есть только один отечественный производитель и только один заказчик. Поэтому когда в этой "супружеской паре" начинается ссора, реальная причина всегда не на виду. Впрочем, ни Олег Аверьянов, ни чиновники ГСЧС, к которым обратился "Бизнес Телеграф", не настроены выносить на люди "домашние дела". Сам Аверьянов, кстати, работал заместителем председателя ГСЧС в 2015-2016 годах.

Развестись "супруги" могли в 2020 году, когда после визита президента Владимира Зеленского в Австрию в правительстве заговорили о проекте масштабной закупки пожарных машин в этой стране. Австрийцы предлагали кредитную линию на 250 миллионов евро со сроком погашения 10 лет. Впрочем, Кабмин тогда отказался от этой идеи из соображений поддержки отечественного производителя. А ДСНС вернулась к привычному выкручиванию рук единственному "партнеру", особенно когда тот дает для этого повод.

Заместитель председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Тригубенко сообщил "Бизнес Телеграфу", что договариваться о каких-то уступках "Пожмашине" просто нет оснований. "Ненадлежащее комплектование подразделений ДСНС пожарно-спасательной техникой приводит к несвоевременности выполнения задач и несет прямую угрозу жизни личного состава, здоровью населения и наносит материальный ущерб", — отметил чиновник. Также он добавил, что ни недостаток персонала при выполнении заказа, ни релокация предприятия из-за войны не может быть законным основанием, чтобы предприятие не выполняло взятые на себя обязательства.

Заместитель председателя ГСЧС Сергей Тригубенко неумолим: "Пожмашина" должна оплатить штрафные санкции на 18 миллионов гривен.

Релокация в штраф

В конце весны прошлого года из села Ладан Черниговской области, где базируется "Пожмашина", было перевезено во Львов 30 вагонов оборудования. В одной из промзон города организовали сборку пожарных машин и производство аграрной техники. Городские и областные власти Львова как достижения представляли тот факт, что с Черниговщины переехали 100 работников, а еще 100 были отобраны среди львовян. Теперь это предприятие под угрозой закрытия из-за просроченного контракта. "В апреле началась релокация, а в августе начали работать, — вспоминает Олег Аверьянов, — За это время уже уплачено почти 20 млн налогов, люди получали зарплаты. Такой огромный штраф фактически закроет предприятие, мы будем вынуждены сократить 100% рабочих мест. Наше предложение учесть форс-мажор или уменьшить штрафные санкции не было принято".

Пожарный бизнес Олега Аверьянова полностью зависит от умения выстроить отношения с ГСЧС.

"Большая проблема госзаказа в том, что дается всего полгода на выполнение работы, – рассказывает "Бизнес Телеграфу" директор компании "ТД "Эгритек" Александр Оскаленко. – Это абсурд. Как можно спланировать год, когда решение по тендеру принимается в апреле-мае, а до 31 декабря ты должен полностью выдать все заказы. И ты бегаешь, как ишак, стараешься быстро все закупить, выработать и поставить. Должен предоставляться хотя бы год, чтобы провести оценку, нормально разместить заказ, разобраться с персоналом. А если еще и половина работников предприятия длительное время на больничном, то о чем здесь говорить».

Похоже, очень странный украинский рынок пожарных машин действительно требует особого правительственного контроля возможных злоупотреблений как со стороны исполнителя, так и со стороны заказчика. "Пожмашина" и ГСЧС обречены на партнерство. Ведь обновление в Украине сейчас требует 73% пожарной техники. При этом из государственного бюджета на это ежегодно выделяется всего 2-3% от потребности. Следовательно, эта сварливая семья пожарных будет вынуждена сосуществовать еще очень долго.