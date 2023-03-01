Простым "внутренним" письмом Киевская таможня вывела из режима льготного импорта ножницы, которыми бойцы после ранения разрезают одежду или обувь, чтобы перевязать рану.

Компания "Киевгума" сообщила о приостановке поставки военных аптечек для ВСУ. Причина — внезапное решение Государственной таможенной службы изменить код товара, входящего в состав аптечки, и начислить на него пошлину (10%) и НДС (20%) за последние три года. Речь идет о ножницах, которыми при ранении боец должен разрезать одежду или обувь. Последние пять лет эти ножницы ввозились в Украину с нулевой пошлиной и НДС. Эти льготы были предоставлены распоряжением Правительства еще 25 января 2018 г. В ноябре 2022 года, когда прибыла очередная партия ножниц из Китая, Киевская таможня не захотела растаможивать их по этому коду, ссылаясь на внутреннее письмо. С тех пор прошло два месяца, и по итогам конфликта комплектация и поставка аптечек на фронт оказались под вопросом.

"Дай"

Аптечка медицинская общевойсковая индивидуальная (АМЗИ) — именно так правильно называется товар, на поставку которого "Киевгума" в последние годы постоянно выигрывает тендеры Минобороны. По сути это единственный украинский производитель аптечек по стандартам НАТО. Большая часть аптечки производится в Броварах. Из гранул здесь изготовляют полимерную трубку, из каучука – резиновое полотно. Из этого сырья производится полимерная продукция, входящая в состав аптечки – назофарингальный воздуховод, турникеты, медицинские перчатки. Ножницы выгоднее импортировать. Во всяком случае, так было, пока предприятию не начислили долг 1 млн. грн. по НДС и пошлине.

Решение Гостаможслужбы начислить налоги и пошлины на составляющую аптечек генеральный директор "Киевгумы" Андрей Острогруд в комментарии "Бизнес Телеграфу" объясняет коррупцией: "Мне понятно, чего хочет таможня — денег! Потому что у нас большая компания, около 40% продукции грузим на экспорт, работаем с фармацевтическими компаниями, с УЗ, метрополитеном, Укртрансгазом, Энергоатомом. Где есть бюджет, появляются "грамотеи" в погонах, таможенники приходят и говорят: "дай". А у меня позиция, что не бывает "дай". Моя позиция такова : я никому ничего не виноват, кроме как уплатить налоги государству".

Андрей Острогруд не скрывает разочарования действиями таможенников, которые во время войны "играются" с кодами товаров для ВСУ

Жонглирование кодами

Таможенники главной причиной скандала вокруг аптечки для ВСУ считают нежелание "Киевгумы" платить пошлины и НДС за ножницы, которые по определенным признакам не медицинские, а портняжные. Первый заместитель начальника Киевской таможни Павел Сыч "Бизнес Телеграфу" объяснил разницу: "Ножницы для разрезания одежды и обуви имеют прочную конструкцию металла, что позволяет разрезать прочные материалы, такие как ремни безопасности, кожу, джинсовую ткань. Поэтому они не подходят для хирургических и других инвазивных процедур. То есть, они не используются как медицинский, стоматологический или ветеринарный инструмент для установления диагноза, профилактики или лечения болезни или оперирования". Следовательно, ножницы, которые Киевгума ввозит для аптечек ВСУ, по мнению таможенника, классифицируются по коду 8213 00000 УКТВЭД и подлежат налогообложению пошлиной и НДС (ранее был код 9018 90 84 00).

Павел Сыч аргументирует решение начислить налоги и пошлины на составляющую аптечки еще и тем, что аналогичный подход к классификации ножниц, предназначенных для разрезания одежды, бандажей, повязок, указан в решении Погранично-таможенной службы США от 22 марта 2022 года. Аналогично классифицируют похожие ножницы и в Европейском Союзе (решения стран-членов от 22 марта 2021 DEBTI44664/20-3 и от 17 октября 2022 DEBTI37835/22-1). Похоже, с юридической точки зрения таможенники имеют достаточно крепкую позицию. Осталось, чтобы это объяснение во время боя где-то под Бахмутом принял раненый боец ВСУ.

На фото составляющие аптечки для ВСУ, в частности, и те же скандальные ножницы.

Политический фактор

Между тем, скандал вокруг "Киевгумы" начал приобретать политический оттенок. Все материалы по этому делу взяла в работу Временная следственная комиссия Верховной Рады во главе с нардепом Ярославом Железняком. Именно эта ВСК собрала материалы, на основании которых месяц назад был уволен руководитель Гостаможслужбы Вячеслав Демченко — главной претензией к нему были злоупотребления таможенников при пропуске товаров "зернового коридора". Тогда же Кабмин формально принял решение об увольнении заместителя председателя Гостаможслужбы Руслана Черкасского, которого Железняк называет куратором теневых схем на таможне. Как выяснилось, Черкасский до сих пор не уволен, поскольку сначала находился на больничном, впоследствии написал заявление об увольнении по собственному желанию, но оно… исчезло. До сих пор ищут.

Очевидно, поиск Временной следственной комиссией новых фактов злоупотреблений на таможне объясняется именно необходимостью завершить процедуру увольнения Руслана Черкасского. Имеет ли он отношение к делу аптечек для ВСУ, по которому бизнесмен Острогруд обвиняет таможенников в коррупции, станет известно уже в скором времени.

"Конкретный кейс по Киевгуме я пока не буду комментировать. Но сделаю все необходимое, чтобы Черкасского не просто уволили. Его прикрывают люди из ОП и некоторые сотрудники ГУР. Это не поможет", — заявил Ярослав Железняк "Бизнес Телеграфу".

Киевгума уже 5 лет писполь выигрывает тендеры на поставку аптечек для ВСУ

Правка кодов

Дополнительные налоги и пошлины, которые насчитала "Киевгуме" Киевская таможня, составляют более 1 млн. грн., и по словам гендиректора компании Андрея Острогруда, для него эта сумма не существенная, но самое дело — принципиальное. Он дал понять, что некоторое время будет ждать, помогут ли его обращения в Правительство и бизнес ассоциаций. Если нет, обратится в суд. Это тоже займет время, поэтому Острогруд не исключает, что в дальнейшем будет вынужден платить НДС и пошлину на скандальные ножницы, чтобы в дальнейшем не задерживать поставки аптечек в Вооруженные Силы Украины.

Между тем Федерация работодателей Украины сообщила "Бизнес Телеграфу", что после обращения "Киевгумы" уже ведет консультации с Министерством экономики относительно изменений в правительственное распоряжение, согласно которому "немедицинские" ножницы, предназначенные для разрезания одежды и обуви, также получат льготное растаможивание. Возможно, это решение и станет хэппи эндом в этой истории. До тех пор, пока таможенники не придумают нового повода для скандала, которые предприниматель Андрей Острогоуд относит к категории "Дай".