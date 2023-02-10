"БЭБ – реформа, которая не удалась. Таможня поражена раковой опухолью во всех подразделениях", — Даниил Гетманцев

Даниил Гетманцев пошел в атаку на Гостаможслужбу и БЭБ. Он включил все свое влияние в ОПУ и правительстве, чтобы добиться отставки руководства этих ведомств и полной их кадровой перезагрузки. Достичь цели пока не удалось. В интервью "Бизнес Телеграфу" глава налогового комитета Рады признался, что и кто ему мешает, и рассказал, ликвидируют ли ФОПы.

Прошли первые отставки на таможне. Но Вячеслав Демченко вернулся на работу в возглавляемый им ранее департамент в ГТСУ, а Руслан Черкасский по-прежнему при должности на больничном. Что происходит?

– Господин Демченко, действительно, все еще возглавляет департамент, но это не надолго. Состоявшихся на таможне отставок мы требовали еще летом. Есть решение парламентского комитета, которым мы четко отмечаем, что таможня нуждается в кадровой перезагрузке. Полгода понадобилось КМУ, чтобы нас услышать, но лучше поздно, чем никогда. Вместе с тем, по моему мнению, произошедшее — пока не кадровая перезагрузка.

Во-первых, вам известна история с Русланом Черкасским (замглавы Гостаможслужбы, в отношении которого Кабмином принято решение об увольнении — Ред.), который сейчас в лучших традициях своего шефа Януковича скрылся на больничном и получил, наверное, какие-то гарантии от своих сегодняшних негласных руководителей. Для него лично это завершится печально. Это точно. И я имею в виду не только отставку.

Во-вторых, таможня – тот орган, который поражен раковой опухолью во многих подразделениях. Поэтому наше требование – перезагрузка всех региональных таможен. Перезагрузка всего аппарата руководителей, перезагрузка постов на западной границе страны. С ротацией таможенников на тех, которые менее поражены этой болезнью, это, прежде всего, таможни в центре страны: Черкасская, Киевская, Винницкая, Кировоградская и т.д. То есть, таможни, у которых нет такого потока товара, нет таких схем, таможенники которых работают на заработную плату. Я знаю таких таможенников, которые работают, не принимая взятки. И их, правда, довольно много.

Следует выстроить очень четкую иерархию внутри таможни. Не должно быть такого, что кто-то советует на главу таможни какого-то руководителя региональной таможни, его назначают и он работает на своего хозяина. Это то, что происходит сейчас. Таможня, по сути, сейчас является феодальным княжеством, где имеется феодальная раздробленность и руководитель таможни является первым среди равных, а не ответственным за происходящее. Должна быть жесткая дисциплина, я бы сказал, военная, совмещенная с ответственностью за подчиненных. Если твои подчиненные берут взятки, ты теряешь должность. Такая модель должна быть реализована.

Ну и, безусловно, должен быть введен конкурс на должности. Мы считаем, что он должен быть открытым, с участием международных экспертов, в том числе на руководящую должность в таможне.

Не получится ли так, что одних поменяют на других, а принцип работы таможни не изменится?

- Хочу подчеркнуть, что мы как раз настаиваем, чтобы это не было шоу со сменой фамилий, а реальная перезагрузка таможни. Если таможня сменит теневых вождей, то ничего не произойдет. Надо провести открытый конкурс, который даст гарантии руководителю и его команде остаться в должности пять лет и провести реальные реформы.

Готовы ли вы назвать фамилии главных претендентов на должность главы Гостаможслужбы?

– Нет. Конкурс должен быть открытым, не номинально, а на самом деле. Не хочу называть ни одной фамилии. Знаю, что достойные люди есть. Им нужно дать шанс доказать свою полезность и выбрать лучшее.

Кто сейчас имеет самое большее политическое влияние на таможню?

– Если вы выводите меня по фамилиям, я не буду называть. Это контрабандисты, влиявшие на таможню. Они были влиятельны на той или иной таможне. В настоящее время расследование ведет ГБР и НАБУ. Думаю, что много нового узнаем еще.

Как вы оцениваете работу правительства? Может быть, его экономический блок тоже нужно перезагрузить?

Даниил Гетманцев

– Оценивать правительство нужно по разным направлениям работы. И оценка не может быть однозначной.

Есть вопросы, которые решены правительством блестяще. Например, программа эвакуации предприятий, в которой я принимал непосредственное участие. Мы сделали очень многое.

Программа "5-7-9%" очень сильно поддержала бизнес.

Если говорить о макрофинансовой стабильности в Украине, она уникальна для крупнейшего вооруженного конфликта в Европе с 1945 года. Об этом говорят все: эксперты, иностранные наши партнеры. И это так.

Но есть недостатки. Таможня – это недостаток. БЭБ – это очевидный недостаток. Это недостаток Кабинета министров? Как орган, принимающий отчет БЭБ или не принимающий его – да.

Недостаточно организована работа по госзаказу. Государственный заказ – это мощный источник поддержки отечественного бизнеса во время войны. В Соединенных Штатах во время Второй мировой войны целые внутренние индустрии строились на госзаказе. От изготовления оружия до носков. А мы носки закупаем за границей. Почему? И это вопрос не только о яйцах стоимостью 17 гривен. Государственный заказ – это настолько мощный инструмент в руках государства в военной экономике, что если его правильно организовать, то можно значительно сэкономить на государственных расходах, с одной стороны, с другой – поддержать именно отечественный бизнес. Мы не должны поддерживать экономику какой-то другой страны. Особенно в войну. Мы должны поддерживать нашу легкую промышленность. Перерабатывающая промышленность, ОПК. Должны сказать бизнесу, что нам нужно носков, касок, бронежилетов, БПЛА на 2023-2025 год столько-то миллионов штук. Под них могли бы поставить новое оборудование, начать производить что-то новое, а не выгрызать маленькие контракты с импортерами, завозящими сюда продукцию по непонятным ценам и непонятно как. Часть, касающаяся продовольствия, одежды и любого другого невоенного обеспечения, должна быть открыта для отечественного бизнеса. И прогнозируемой на несколько лет. Часть ОПК – закрытой для общей массы, но понятной для бизнеса. Здесь правительство явно могло бы сделать больше.

Поэтому однозначную оценку работы правительства дать не могу.

Но об отставке правительства речь не идет?

– Нет. Премьер-министр на своем месте, министр инфраструктуры и восстановления, министр цифровой трансформации на своем месте, министр финансов тоже. К другим министерствам могут быть вопросы – нужно ли совершенствовать их работу. Думаю, что отставки в правительстве – вопрос постоянный. Это не вопрос коррупционных скандалов, это вопрос постоянного усиления команды. И мы видим, что есть определенные области, где нужно усиливать работу команды. Мы видим полный провал работы Министерства стратегической индустрии. Ни мы, ни общество не знают, что оно делает. Его нужно либо усилить кадрово, либо ликвидировать вообще и присоединять к Минэкономике.

Работа Минэкономики тоже нуждается в усилении?

Да, но министр Свириденко, как мне известно, как раз над этим работает. Ее команда уже усиливается специалистами и надеюсь на то, что они дадут работе новый толчок. Убежден, что команда министерства работает над санкционной политикой, поддержкой проектов ОПК, бронированием работников, дерегуляцией, доступной ипотекой, приватизацией и другими направлениями. Здесь все идет не так быстро, как хотелось бы, но в правильном направлении.

По Министерству стратегической промышленности – очевидно нужно сменить руководителя. По таможне — очевидно необходима перезагрузка. Тоже самое по БЭБ. Тут говорю открыто.

Какие претензии вы имеете к Бюро экономической безопасности?

– Эта реформа не удалась. И корни этой неудачи я вижу в формировании кадрового состава. Если ты берешь из налоговой милиции милиционеров и переводишь их в новый орган, это будет снова налоговая милиция. Это ведь понятно! Какую бы вывеску ни поставил. Откуда возникла эта реформа? Антигерои — налоговая милиция и органы, дублирующие БЭБ. Это Нацполиция и СБУ. И все они создают проблемы для бизнеса. Решили ликвидировать налоговую милицию и передать все ее полномочия БЭБ. Мы выписали классный закон, но 80% БЭБ – это работники налоговой милиции.

То есть, ничего не изменилось?

– Все осталось – мышление, цели, стиль работы. Мы сейчас рассматриваем на ВСК, как конкурсы на должности в БЭБ проходили. К примеру, Владимир Ткаченко, одиозный начальник следствия налоговой милиции, приходил на конкурс, отказывался отвечать на вопросы, ему все равно ставили высокие баллы и назначили. И это не единственный эпизод. Я считаю, что работник налоговой милиции лет пять после увольнения не должен служить в БЭБ. Сейчас Ткаченко уже уволен. Но в итоге вышла антиреформа. На каждом шагу в стране нелегальные сигареты. Налоговая не может их контролировать, потому что это нелицензионная деятельность. Открывается продажа просто так, без лицензии. Алкоголь – зайдите в интернет, закажите, в тетрапаках он нелегально разливается. Это все работа, вернее не-работа БЭБ.

Отставки, по вашему мнению, разрешат эти проблемы?

– Приведу пример. Мы в пределах комитета следим за работой Налоговой службы. Я считаю положительным этот кейс. В декабре туда вошла новая команда. Были пресечены все "скрутки", махинации с НДС. Благодаря их работе, в 2022 году в бюджет удалось дополнительно собрать 2 млрд долларов по сравнению с довоенным 2021 годом. Это при том, что в военном 2022 году у нас минус 30% падения экономики. Как удалось этого добиться? В Налоговой службе был введен принцип, что руководитель несет ответственность за подчиненного. Если в службе выявляется взятка, нарушение, "откат" — уходит с должностей вся вертикаль руководства. Независимо от того, он такой тупой, что этого не видел, или был в "схеме". Для государства это все равно вредно. Сегодня уже 28 региональных руководителей уволены только с начала войны. Семь областей были полностью кадрово перезагружены. Руководство полностью снесено, например, в Тернополе, Ровно, Львове. Пришли новые люди. В Житомире взяли взятку – полностью руководство снесено и пришли новые люди.

Сопротивление есть на местах?

– Есть. Было немало обращений, которые я получал, чтобы повлиять на налоговую, вы даже себе не представляете от кого.

Даниил Гетманцев

— Возможно, вы все же рассматриваете направления увеличения наполнения бюджета, несмотря на войну, и будете вносить эти инициативы на рассмотрение ВР?

- Мы не можем повышать налоги в стране, у которой падение экономики более чем на 30%. У нас прогноз на этот год от +0,3% до +1% роста, и он уже оптимистичен. Я вижу это. Если горячая фаза войны, как сейчас, будет продолжаться весь год, то, к сожалению, этот прогноз может уйти в минус. Вопрос налогообложения – это не математика, когда ты увеличил налоги и получил плюс. Вопрос налогообложения – это возможность. Нет сейчас возможности у экономики нести бо́льшую налоговую нагрузку. Поэтому мы будем в пределах существующих налогов улучшать администрирование: таможня, акциз, и там есть потенциал. Акциз – это 20 млрд гривен по году. А таможня – 140-150 млрд по году. Этим и будем заниматься. Но ни повышения налогов, ни введения новых налогов, предлагаемых некоторыми деятелями, не будет. Только улучшение администрирования.

И напоследок вопрос, интересующий миллионы предпринимателей. Государство планирует отменять ФОПы?

– Правительство требует отмены с 1 июля единого налога на уровне 2%. Никаких других изменений вводить по этой категории плательщиков не планируем. Есть предложение Ростислава Шурмы (замглавы Офиса президента. — Ред.) об отмене зарплатных ФОПов. Но моя позиция – этого сейчас делать нельзя. Это не ко времени.